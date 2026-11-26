Direto Seguro pede que “Governo e Parlamento se entendam”. Não quer pôr “o carro à frente dos bois”
Seguro garante que agirá quando chegar o momento do Presidente. Carneiro pede a Montenegro que "cumpra a lei" e acusa-o de estar a "fazer um ajuste de contas contra o Parlamento e os portugueses".
Depois de Luís Montenegro ter recusado, em entrevista à RTP1 na noite de quarta-feira, isentar de IVA os bens alimentares e aumentar os impostos nas rendas, ambas medidas introduzidas pela oposição no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), os partidos políticos reagem à posição do líder do Governo. Acompanhe aqui.
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