Paulo Onofre assumiu uma nova responsabilidade na seguradora Chubb em Portugal, foi nomeado para as áreas de Head of Accident & Health (A&H) & Personal Lines, enquanto Duarte Carneiro continua como Lisbon Middle Market Office Manager. Onofre está há nove anos na Chubb, depois de seis anos na AIG, sempre em Portugal.

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A Chubb European Group SE – Sucursal em Portugal é o 19º grupo segurador no pais pelo ranking ECOseguros 2025, faturando 50 milhões de euros. Tem a sua principal atividade em proteção de pagamentos onde é 3ª do ranking com 16% de quota de mercado e 4º em responsabilidade Civil Exploração com 12% de quota.

Segundo o Histórico das Empresas de Seguros estabelecidas em Portugal, elaborado pela ASF, a presença da Chubb remonta a 1986 com a abertura em Portugal de uma sucursal da empresa de seguros belga Cigna Insurance Company of Europe que veio explorar seguros dos ramos Não Vida. Desde 2018, opera como Chubb European Group SE – Sucursal em Portugal.

A Chubb é uma das maiores seguradoras mundiais com operações em 54 países e territórios, envolvendo 43 mil pessoas e fornece seguros comerciais e pessoais de bens e acidentes, seguros de acidentes pessoais e saúde suplementar, resseguros e seguros de vida a um grupo diversificado de clientes. A empresa-mãe, Chubb Limited, está cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque e faz parte do índice S&P 500. Prevê atingir os 50 mil milhões de euros em prémios em 2026 e o seu valor de mercado bolsista, na quarta-feira, estava em 143 mil milhões de euros.