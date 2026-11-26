A Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Conselho Superior da Magistratura (CSM) vão passar a articular a formação de juízes e magistrados do Ministério Público, ao abrigo de um memorando de entendimento assinado a 24 de novembro, em Lisboa. O acordo prevê a partilha de conhecimentos, metodologias e recursos, bem como a realização de iniciativas formativas conjuntas.

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O documento foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, e pelo vice-presidente do CSM, nas instalações deste órgão, e estabelece os princípios e mecanismos de cooperação entre as duas instituições na conceção, divulgação, execução e avaliação de ações de formação.

Uma das principais novidades é a intenção de “Aproximar as duas magistraturas também no plano da formação. A PGR e o CSM comprometem-se a procurar integrar juízes nas iniciativas promovidas pelo Ministério Público e magistrados do Ministério Público nas ações organizadas pelo Conselho Superior da Magistratura”.

O objetivo passa por “reforçar a qualidade e o alcance da formação, promover a partilha de experiências e boas práticas e dar respostas articuladas a necessidades identificadas em áreas de elevada complexidade, risco ou alarme social”.

A cooperação abrange tanto as ações promovidas individualmente pela Unidade de Formação do CSM e pelo Gabinete de Formação da PGR como as iniciativas que venham a ser organizadas em conjunto. O acordo prevê ainda a possibilidade de envolver o Centro de Estudos Judiciários (CEJ), sempre que a natureza das matérias o justifique.

Além da organização das ações, o memorando estabelece regras para a partilha de recursos, a propriedade intelectual dos conteúdos formativos, a confidencialidade e a proteção de dados pessoais.

Para acompanhar a execução do acordo, será criado um Grupo de Acompanhamento, composto por representantes das duas instituições. Caberá a este grupo propor prioridades, preparar o plano de cooperação e avaliar periodicamente as atividades desenvolvidas.

Com este entendimento, PGR e CSM procuram aproximar as duas magistraturas e evitar a duplicação de iniciativas, promovendo uma formação contínua e especializada dos profissionais do sistema de Justiça.