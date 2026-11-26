Exclusivo Pharol tenta travar doação de imóveis de Zeinal Bava aos filhospremium
Antigo presidente da Portugal Telecom transferiu dois apartamentos em Lisboa para os filhos em janeiro de 2023. Agora a Pharol tenta travar negócio sobre imóveis que mandou arrestar.
A Pharol avançou com uma ação judicial com o objetivo de travar a transferência de dois apartamentos de luxo no Chiado, em Lisboa, de Zeinal Bava, antigo presidente executivo da Portugal Telecom (PT), para os filhos, em janeiro de 2023, poucas semanas antes de os imóveis serem arrestados no âmbito de um processo relacionado com a gestão da antiga operadora.
A antiga PT SGPS interpôs esta semana uma ação pauliana, no valor de 8,5 milhões de euros, junto do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. O processo tem como visados Zeinal Bava,…
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Pharol tenta travar doação de imóveis de Zeinal Bava aos filhos
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