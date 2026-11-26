A criação da tarifa social da água e do saneamento, que vai custar aos cofres do município do Porto 1,63 milhões de euros anuais, a contratação de um empréstimo de 85 milhões de euros, e o alargamento do programa municipal de apoio à renda Porto Solidário, com o aumento do teto da renda considerado para efeitos de apoio de 350 para 700 euros, foram algumas das medidas aprovadas esta quinta-feira na reunião do executivo municipal da Invicta.

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As medidas integram a proposta de orçamento municipal para 2027 — o primeiro deste executivo liderado por Pedro Duarte –, que ascende a 510 milhões de euros, mais 18,7 milhões face ao orçamento inicial deste ano. O orçamento, que prevê cerca de 133 milhões de euros de investimento, foi aprovado na reunião do executivo com abstenção do PS e do Chega.

A nova tarifa social da água e do saneamento destina-se aos clientes domésticos em situação de carência económica e vai representar um encargo anual estimado em 1,63 milhões de euros para o município, como contabilizou a vice-presidente da Câmara, Catarina Araújo (CDS), durante a apresentação da proposta à vereação.

“Estamos perante uma medida que pretende dar uma resposta concreta às famílias que estejam em situação de maior vulnerabilidade económica“, sustentou a número dois do executivo liderado por Pedro Duarte. Catarina Araújo deu um exemplo do impacto económico da medida: “Uma família que consuma sete metros cúbicos de água com a nova tarifa social vai ter uma poupança mensal de 7,84 euros, correspondente a uma redução de mais de 53% na fatura.”

Segundo Gabriela Queiroz, existem 17.742 clientes potencialmente elegíveis, identificados através da informação disponibilizada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), em articulação com a Segurança Social e a Autoridade Tributária. A atribuição será automática para os 17.742 clientes identificados como potencialmente elegíveis.

Para terem direito ao apoio os consumidores têm de beneficiar prestações sociais ou pertencerem a agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5.808 euros.

Uma família que consuma sete metros cúbicos de água com a nova tarifa social vai ter uma poupança mensal de 7,84 euros, correspondente uma redução de mais de 53% na fatura. Catarina Araújo Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto

A tarifa prevê dois tipos de apoio, explicou Catarina Araújo: “a isenção das tarifas fixas de disponibilidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento” e “o alargamento do primeiro escalão de consumo de cinco para sete metros cúbicos em cada serviço”.

Por sua vez, o autarca Pedro Duarte classificou de “histórico” o momento de criação da tarifa social, destacando o “cariz social da medida” e a devolução às famílias mais carenciadas do Porto dos 1,6 milhões de euros de investimento anual municipal”.

A proposta foi saudada pelo vereador socialista Manuel Pizarro, defendendo, contudo, que a medida seja acompanhada e avaliada durante a sua aplicação.

Já a revisão do programa do Porto Solidário – Fundo Municipal de Emergência Social visa alargar a mais beneficiários o apoio financeiro ao pagamento de renda ou prestação bancária, elucidou a vereadora responsável pelo pelouro da habitação, Gabriela Queiroz.

O apoio direto à renda é a resposta [para a crise habitacional] com efeitos mais imediatos e de maior eficácia o ponto de vista de velocidade de execução e de apoio neste momento histórico. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

Esta revisão prevê duplicar, de 350 para 700 euros, o valor máximo da renda considerado para efeitos de candidatura, e aumenta o limite de rendimento exigido para acesso ao apoio. Está também prevista uma majoração de 50 euros para agregados familiares com elementos até aos 35 anos, como forma de incentivar os jovens a autonomizarem-se e a permanecerem no Porto.

A revisão é acompanhada por “um reforço de 60% da dotação orçamental face ao orçamento inicial do ano anterior”, contabilizou.

Segundo Pedro Duarte, “o apoio direto à renda é a resposta [para a crise habitacional] com efeitos mais imediatos e de maior eficácia o ponto de vista de velocidade de execução e de apoio neste momento histórico”.

O autarca social-democrata lembrou os novos projetos de habitação acessível em curso na cidade, entre os quais o empreendimento “Cartes Living”, em regime build to rent, cuja primeira pedra foi lançada esta terça-feira em Campanhã. Ressalvou, contudo, que as futuras casas só deverão estar concluídas dentro de alguns anos, ao contrário do apoio à renda, que pode chegar às famílias de imediato.

A proposta foi aprovada por unanimidade, com a abstenção de Miguel Corte-Real, vereador do Chega.

Empréstimo de 85 milhões para financiar orçamento

O executivo aprovou ainda por unanimidade e com abstenção do Chega a contratação de um empréstimo de 85 milhões de euros à banca, mais uma vez com a abstenção do vereador Miguel Corte-Real. A operação surge na sequência do fim da vigência, a 31 de dezembro deste ano, de um empréstimo anterior de 106,5 milhões de euros associado ao atual orçamento, segundo explicou o diretor municipal de Finanças e Património na reunião de câmara, Fernando Pedroso.

A adjudicação foi votada pelo executivo, cabendo agora à Assembleia Municipal aprovar o contrato de empréstimo. A contratação foi justificada pela necessidade de garantir capacidade financeira para avançar com os investimentos previstos no orçamento, sem esperar pela incorporação do saldo de gerência, que só deverá ocorrer mais tarde.