“Portugal continua a ser uma das estrelas da Europa”, diz BNP Paribaspremium
A economista-chefe do BNP Paribas elogia o crescimento do PIB e a redução da dívida, mas alerta que a subida da despesa com saúde e o fim do PRR deixa o Governo perante "escolhas difíceis".
Portugal cresce acima dos parceiros europeus, tem a dívida pública abaixo de 90% do PIB e paga juros mais baixos do que a França. Ainda assim, o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai deixar o Governo perante "escolhas difíceis".
O aviso foi feito na quarta-feira por Isabelle Mateos y Lago, economista-chefe do grupo BNP Paribas, na apresentação do relatório "The Year Ahead | 2027: What to expect?". "Portugal continua a ser…
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