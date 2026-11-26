Portugal cresce acima dos parceiros europeus, tem a dívida pública abaixo de 90% do PIB e paga juros mais baixos do que a França. Ainda assim, o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai deixar o Governo perante "escolhas difíceis".

O aviso foi feito na quarta-feira por Isabelle Mateos y Lago, economista-chefe do grupo BNP Paribas, na apresentação do relatório "The Year Ahead | 2027: What to expect?". "Portugal continua a ser…