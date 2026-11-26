Os portugueses gastaram, em média, 16,3% do rendimento disponível em habitação em 2025, abaixo da média da União Europeia (UE), ocupando o 14.º lugar da tabela dos Estados-membros, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

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Em 2025, os agregados familiares da UE gastaram, em média, 19% do seu rendimento disponível em habitação, com a percentagem a variar entre 11% em Chipre e 35% na Grécia.

Custos com a habitação em relação ao rendimento disponível:

Mais de dois terços dos europeus (68%) eram proprietários das suas habitações, mas as taxas de propriedade variaram entre 47% na Alemanha e 94% na Eslováquia. Em Portugal, o Eurostat revela que 71,2% das pessoas eram proprietárias e 28,8% viviam em casas arrendadas.

Na UE, um pouco mais de metade (51%) das pessoas vivem em casas, contra 48% em apartamentos e cerca de 1% optaram por outro tipo de habitação, como caravana ou barco.

As casas são o tipo de habitação mais comum em dois terços da UE, com a Irlanda no topo da tabela (90%), seguida pela Bélgica e Países Baixos (76% cada) e a Croácia. As maiores taxas de pessoas a viver em apartamentos registaram-se na Lituânia, Malta, e Espanha (65% cada).

No que se refere ao tipo de casa, Portugal estava, em 2025, alinhado com a média da UE de 1,7 assoalhadas, com Malta a registar o maior número médio de quartos (2,2), seguida da Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos (2,1 assoalhadas). No outro extremo da tabela, na Roménia a maioria das casas tem uma média de 1,1 quartos, seguindo-se a Eslováquia, Polónia e Letónia (1,2 quartos cada).