O Reino Unido vai investir 8 mil milhões de libras (cerca de 9,5 mil milhões de euros) na manutenção dos seus submarinos nucleares, através de um contrato de cinco anos atribuído à empresa britânica Babcock. O acordo pretende reduzir o tempo que as embarcações passam em doca, aumentar a disponibilidade operacional da frota da Royal Navy (Marinha Real Britânica) e reforçar a capacidade de dissuasão nuclear do país.

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O contrato é o segundo grande acordo relacionado com submarinos que o Ministério da Defesa assinou desde a publicação do Plano de Investimento em Defesa (DIP – Defense Investment Plan), a 30 de junho de 2026.

Designado “Gateway Agreement”, o contrato abrange a manutenção dos submarinos e a prestação de serviços essenciais de bases navais. O objetivo é ultrapassar estrangulamentos na manutenção, modernizar os processos de trabalho e devolver os submarinos ao mar mais rapidamente.

“Manter o público em segurança será sempre a minha principal prioridade. Este investimento é uma clara demonstração desse compromisso — apoiando não só os submarinos que mantêm a nossa dissuasão nuclear, mas também as pessoas que os constroem e fazem a sua manutenção”, refere o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, em comunicado oficial do Governo britânico.

O novo enquadramento contratual prevê incentivos financeiros associados à rapidez de execução dos trabalhos, procurando reduzir os períodos de indisponibilidade das embarcações. A melhoria da capacidade de manutenção é considerada fundamental para a Marinha britânica cumprir as suas missões, incluindo os compromissos assumidos no âmbito da NATO e da parceria de segurança AUKUS, bem como as patrulhas de dissuasão nuclear.

“Os nossos submarinos nucleares são a pedra angular da nossa segurança nacional. A cada minuto de todos os dias, dissuadem os nossos adversários e mantêm o nosso país seguro. A dissuasão só é tão forte quanto a nossa capacidade de a manter no mar”, vincou o ministro da Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, na nota.

O contrato deverá criar cerca de 3.000 novos postos de trabalho altamente qualificados. Estão ainda previstas aproximadamente 2.500 oportunidades de aprendizagem e formação para recém-graduados, incluindo jovens que não se encontrem a estudar, trabalhar ou em formação.

A componente industrial estende-se também à cadeia de fornecimento britânica. Durante os cinco anos de vigência do contrato, estão previstos cerca de 2,4 mil milhões de libras (cerca de 2,86 mil milhões de euros) em despesa com fornecedores nacionais, dos quais aproximadamente mil milhões serão destinados a pequenas e médias empresas.

Modernização das bases navais prevê 31 mil milhões

O “Gateway Agreement” integra um programa de investimento mais abrangente, designado “Project Royal Oak”, que prevê 26 mil milhões de libras (aproximadamente 31 mil milhões de euros) ao longo de dez anos para modernizar as bases navais de Devonport, Clyde e Portsmouth, transformando estas instalações em infraestruturas preparadas para responder às exigências operacionais e de combate da Marinha britânica.

Na base de Clyde, que acolhe o serviço de submarinos da Royal Navy, está também previsto um projeto destinado a criar, durante a década de 2030, uma capacidade de engenharia e manutenção de submarinos fora de água. O projeto será desenvolvido pela indústria britânica e deverá apoiar tanto a atual frota como as futuras embarcações nucleares.

O investimento surge numa altura em que Londres procura reforçar a prontidão operacional das Forças Armadas e preservar a continuidade da sua dissuasão nuclear. O Reino Unido mantém uma política que procura garantir que pelo menos um submarino equipado com mísseis nucleares permanece permanentemente no mar.