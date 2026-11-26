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Candidato independente da Iniciativa Liberal às Europeias de 2019, licenciado em Gestão e ex-presidente da Aicep, Ricardo Arroja vai ser candidato à presidência da Iniciativa Liberal nas eleições do partido, que decorrerão no final do próximo mês de janeiro, na XI Convenção Nacional. “O principal desígnio desta candidatura é fazer crescer a Iniciativa Liberal. Trata-se de a tornar mais aberta à sociedade portuguesa, dirigida a todas as pessoas que não encontram resposta no actual estado de coisas, a todos aqueles que encontrem nos princípios do liberalismo a sua alternativa. A verdadeira alternativa: Liberal. Ponto“, afirmou Ricardo Arroja, numa declaração escrita ao ECO.

A candidatura de Arroja, já militante do partido, vai ser o teste mais difícil à liderança de Mariana Leitão, que já tinha anunciado a sua recandidatura a mais um mandato de dois anos, e tem na lista dois nomes com peso: Bruno Mourão Martins, um dos fundadores da Iniciativa Liberal e actual membro do Conselho Nacional do partido, e António Costa Amaral, igualmente membro do Conselho Nacional.

“O país não precisa de uma revolução, mas de uma ruptura com a dormência em que se encontra“, afirma o economista. Com uma visão muito critica do estado do país, “neste Portugal bloqueado”, Arroja defende uma política que “desbloqueie a vida das pessoas e das organizações”. “É em nome desta visão que decidi candidatar-me à presidência da Iniciativa Liberal – a liberdade como princípio basilar, a capacidade de gerar abundância como ambição e a competência institucional como método“, revela o doutorado pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, docente no ensino superior nas áreas de banca e finanças empresariais, administrador e consultor de empresas, e consultor de políticas públicas junto de organizações internacionais como a OCDE e a OIT.

“Há jovens que não conseguem comprar casa, famílias que adiam projectos de vida, empresas que esbarram em sucessivos obstáculos e um Estado que, em vez de resolver problemas, não raras vezes cria mais problemas“, diz, por escrito, o ‘economista de empresas’, como o próprio gosta de se identificar. “Este é um país em que a convicção nos valores que sustentam as sociedades abertas, como a meritocracia, a liberdade de iniciativa e a sã concorrência, se encontra profundamente abalada. O elevador social tem de voltar a funcionar para os nossos filhos e para os nossos netos“, insiste.