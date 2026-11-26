RICS e CCA Law Firm discutem em Lisboa as melhores estratégias para prevenir e resolver disputas no setor
Conferência organizada pela RICS em parceria com a CCA Law Firm assinala os 50 anos do Dispute Resolution Service e junta especialistas portugueses e internacionais no dia 26 de novembro.
Numa obra, o conflito raramente começa no dia em que alguém avança para tribunal. Começa antes: num atraso, numa alteração ao projeto, numa cláusula que cada parte leu à sua maneira. É sobre esse momento, e sobre como lidar com ele mais cedo, que a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) e a CCA Law Firm vão debater no próximo dia 26 de novembro, na sede na CCA, em Alcântara.
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A conferência “Shaping the Future of Construction Dispute Resolution – 50 Years of RICS DRS” assinala o meio século do RICS Dispute Resolution Service, o serviço da instituição britânica dedicado à resolução de litígios no setor. O encontro junta especialistas da construção, do direito e do imobiliário, com o olhar centrado na realidade ibérica.
Os projetos de construção são hoje mais complexos, com mais partes envolvidas, contratos mais longos e prazos mais apertados. Prevenir o conflito, ou resolvê-lo antes de chegar a tribunal, pesa cada vez mais na confiança dos investidores e no andamento das obras. Em cima da mesa vão estar a gestão contratual e de riscos, a digitalização, as boas práticas internacionais e os dispute boards, painéis de especialistas que acompanham a obra desde o início e ajudam a resolver divergências à medida que surgem. Haverá ainda espaço para olhar para o percurso do serviço nos últimos 50 anos e para uma mudança de foco cada vez mais evidente: da resolução para a prevenção.
O painel será moderado por Bruno Matos FRICS, Presidente do Conselho Diretivo da RICS em Portugal, e conta com José Riscado MRICS, Presidente do RICS Construction Group Portugal; Oscar Martinez MRICS, especialista internacional em resolução de conflitos na construção; Marta Duarte, sócia da CCA; e Rajbinder Sohal, Head of Dispute Resolution Services da RICS. O encerramento fica a cargo de Pedro Guedes Pinto, membro do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC).
“A resolução de litígios na construção é hoje mais do que uma resposta ao conflito: é uma ferramenta estratégica para proteger projetos, preservar relações comerciais e promover decisões mais rápidas, técnicas e proporcionais. Participar nesta conversa é importante porque prevenir litígios antes que se tornem inevitáveis ou alcançar meios para uma resolução mais rápida é um contributo importante para o futuro do setor”, afirma Marta Duarte, sócia da CCA.
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RICS e CCA Law Firm discutem em Lisboa as melhores estratégias para prevenir e resolver disputas no setor
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