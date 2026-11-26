A Saab está a desenvolver com a inteligência artificial da Critical Software “mais cenários de treino” e com um “maior grau de autenticidade” para o simulador que treina os pilotos dos Gripen E/F, caças que a empresa sueca que vender à Força Aérea Portuguesa. “A nossa ambição é construir parcerias de longo prazo que vão além de projetos individuais ou programas de aeronaves“, garante Daniel Boestad, vice-presidente da unidade de negócio dos caças Gripen da Saab, ao ECO/eRadar.

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Desde setembro do ano passado que as duas empresas tinham um memorando de entendimento e desde abril sabia-se que a Critical Software estava a trabalhar com a Saab no simulador de voo para treino de pilotos, o Skynapse. O projeto deu um novo passo em meados de novembro.

“Esta fase da nossa colaboração representa o próximo passo, reforçando ainda mais a cooperação entre a Saab e a Critical Software. Enquanto o trabalho anterior se situou a nível de Prova de Conceito, este acordo assinado a 17 de novembro abrange o desenvolvimento de mais cenários de treino, com um maior grau de autenticidade e uma integração melhorada com as plataformas Gripen E/F”, adianta João Carreira, CEO da Critical Software.

“O Skynapse não é um simulador em si. É uma camada de IA que trabalha em conjunto com o simulador, preparando missões, avaliando a forma como foram executadas e fornecendo debriefings aos pilotos“, precisa o CEO da tecnológica. “Baseia-se na vasta experiência da Critical no desenvolvimento de software para os setores aeroespacial e de defesa e representa o nosso primeiro projeto a integrar IA no treino de pilotos”, refere.

Esta fase da nossa colaboração representa o próximo passo, reforçando ainda mais a cooperação entre a Saab e a Critical Software. Enquanto o trabalho anterior se situou a nível de Prova de Conceito, este acordo assinado a 17 de novembro abrange o desenvolvimento de mais cenários de treino, com um maior grau de autenticidade e uma integração melhorada com as plataformas Gripen E/F. João Carreira CEO da Critical Software

Uma equipa multidisciplinar da Critical Software — com experiência em IA, simulação de voo, engenharia de software e integração de sistemas — trabalha em “estreita colaboração com especialistas da Saab em simulação e treino, que definem os objetivos dos cenários, os princípios de avaliação e os requisitos específicos do domínio e reveem as baselines técnicas resultantes”, detalha.

“O principal desafio tem sido combinar inovação com confiança; instrutores e formandos precisam de compreender como um resultado foi produzido, particularmente quando a IA está envolvida. O Skynapse foi, por isso, concebido em torno de uma avaliação determinística, evidências rastreáveis e regras versionadas: as pontuações e as declarações de debriefing podem ser ligadas aos dados registados da sessão e aos critérios utilizados para a avaliar”, explica João Carreira.

“Cada pontuação, cada debriefing e cada recomendação estão diretamente ligados aos dados exatos de voo em que se baseia, garantindo total rastreabilidade para que nada funcione como uma caixa negra”, aponta.

A IA aqui tem aqui um papel fundamental tornando o treino do piloto mais flexível. Como? “Os instrutores podem criar novas missões simplesmente descrevendo-as, e o sistema sugere a próxima missão com base no desempenho do piloto. A IA é utilizada para apoiar a interação flexível, a explicação e o desenvolvimento de cenários, enquanto a avaliação oficial permanece baseada em regras e é auditável”, adianta.

Mas este não é o único desafio que as equipas têm de endereçar. “Outro grande desafio de engenharia tem sido conceber uma arquitetura independente de simulador que possa ser integrada de forma segura com os ambientes da Saab, mantendo as respectivas equipas o controlo dos seus próprios sistemas e dados“, refere.

Parceria poderá estender-se?

O projeto está a entrar numa “fase de desenvolvimento e verificação de conceito, com entregas contínuas até 2027”, adianta Daniel Boestad, admitindo que essa parceria poderá não ficar por aqui.

“A Critical Software traz uma forte experiência em software fiável, IA, integração de sistemas e ambientes aeroespaciais e de defesa complexos, tornando-a um parceiro natural para a Saab. A colaboração bem-sucedida demonstra como a experiência tecnológica sueca e portuguesa se complementam e podem contribuir conjuntamente para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o caça mais moderno do mundo – o Gripen E/F”, diz o vice-presidente da unidade de negócio dos caças Gripen da Saab.

“A cooperação com a Critical Software produziu resultados muito promissores e fornece uma base sólida para uma parceria de longo prazo. A Saab e a Critical Software estão a explorar ativamente várias oportunidades para alargar a nossa cooperação, tirando partido da experiência e do conhecimento adquiridos através do projeto Skynapse”, diz ainda.

“A arquitetura orientada por software do Gripen E/F cria oportunidades significativas para a inovação contínua, e vemos um forte potencial para que a experiência tecnológica portuguesa contribua para desenvolvimentos futuros”, considera, sem mais detalhes nesta fase sobre os esses potenciais novos projetos.

As discussões estão a “decorrer”, mas é “demasiado cedo para comunicar detalhes de novos projetos específicos”, mas a Saab acredita em parcerias de longa duração, diz.

“A nossa ambição é construir parcerias de longo prazo que vão além de projetos individuais ou programas de aeronaves. A cooperação com a Saab oferece à indústria portuguesa uma oportunidade única de contribuir não só para o programa Gripen E/F e a sua adaptabilidade imediata (“zero-day adaptability”), mas também para o desenvolvimento de futuros aviões de combate e capacidades de próxima geração”, diz Daniel Boestad.

“Vemos um potencial significativo para que a experiência tecnológica portuguesa se torne parte integrante desta jornada, reforçando o papel de Portugal na definição do futuro da aviação de combate europeia”, conclui.

A cooperação com a Critical Software produziu resultados muito promissores e fornece uma base sólida para uma parceria de longo prazo. A Saab e a Critical Software estão a explorar ativamente várias oportunidades para alargar a nossa cooperação, tirando partido da experiência e do conhecimento adquiridos através do projeto Skynapse. Daniel Boestad Vice-presidente da unidade de negócio dos caças Gripen da Saab

A Saab tem destacado o ecossistema tecnológico dos Gripen — “Code in the evening, deploy in the morning, learn by lunch” [Programar à noite, implementar de manhã, aprender à hora de almoço] — como uma das vantagens dos caças com os quais estão na corrida para a substituição dos F-16 em fim de vida da Força Aérea.

Um negócio na ordem dos 5 mil milhões de euros no qual enfrentam a concorrência da Lockheed Martin (F-35), do consórcio Eurofighter (Thyphon) e da Dassault Aviation (Rafale) e, para ganhar vantagem negocial têm, à semelhança dos seus concorrentes, acenado com parcerias com a indústria em Portugal, promovendo a sua integração na cadeia de fornecedores dos Gripen.

A Critical é uma dessas empresas, mas não só. Thyssenkrupp em Portugal, Kristaltek — fornecedor de serviços de mecânica de precisão, metalomecânica, metalurgia —, OGMA e a Vangest são outras das empresas que a empresa revelou estar a avaliar colaborações em abril.

Em novembro, anunciaram que a portuguesa Vangest vai produzir “oito componentes complexos” para os caças Gripen E/F da Saab a partir da Marinha Grande. E como estão a evoluir as parcerias com as restantes?

“A nossa ambição vai além de projetos individuais. Acreditamos fortemente nas capacidades da indústria portuguesa e no seu potencial para desempenhar um papel cada vez mais importante no setor aeroespacial e de defesa europeu, abrangendo produção, manutenção e desenvolvimento de sistemas”, diz.

Vemos um forte potencial para cooperação com a OGMA, incluindo a montagem estrutural e final do Gripen E/F. Embora não estejamos em posição de partilhar mais detalhes nesta fase, permanecemos otimistas quanto às oportunidades que se avizinham e aguardamos com expectativa a comunicação de novos desenvolvimentos no momento oportuno. Daniel Boestad Vice-presidente da unidade de negócio dos caças Gripen da Saab

“Caso Portugal selecione o Gripen E, isso criaria oportunidades ainda maiores para a cooperação industrial, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, reforçando significativamente o contributo de Portugal para as capacidades de defesa europeias e o desenvolvimento de uma indústria de defesa europeia mais forte. Estamos a fazer bons progressos e esperamos anunciar novos desenvolvimentos o mais rapidamente possível”, afirma, embora sem mais detalhes.

Com a OGMA — controlada pela Embraer, com a qual a Saab tem uma parceria de produção dos Gripen no Brasil —, com a qual tem desde setembro do ano passado um memorando de entendimento, a empresa sueca admitia em março ver aí “enorme potencial” para a produção de caças. A posição mantém-se.

“Vemos um forte potencial para cooperação com a OGMA, incluindo a montagem estrutural e final do Gripen E/F. Embora não estejamos em posição de partilhar mais detalhes nesta fase, permanecemos otimistas quanto às oportunidades que se avizinham e aguardamos com expectativa a comunicação de novos desenvolvimentos no momento oportuno”, diz Daniel Boestad.