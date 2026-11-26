A SAP, multinacional alemã de software empresarial, está a preparar uma reestruturação que poderá levar à eliminação de, pelo menos, 10 mil postos de trabalho, cerca de 9% da sua força de trabalho mundial, devido à inteligência artificial (IA). A informação foi avançada esta quinta-feira pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo. O número final de cortes ainda não está definido e poderá sofrer alterações durante as negociações com os representantes dos trabalhadores.

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A redução de pessoal deverá abranger vários departamentos, particularmente nas áreas de desenvolvimento de produtos, engenharia e vendas. No entanto, todos os departamentos foram chamados a identificar funções e áreas onde poderão ser realizados estes cortes.

A medida integra a estratégia do presidente executivo da SAP, Christian Klein, de colocar a IA como prioridade no negócio da empresa. O objetivo passa por integrar ferramentas de IA nas aplicações da tecnológica alemã e alterar a forma como esta desenvolve e comercializa os seus produtos.

Já em 2024 a SAP tinha eliminado cerca de 10 mil postos de trabalho, num processo que custou três mil milhões de euros e que aconteceu sobretudo através de saídas voluntárias e programas de reconversão profissional.

Atualmente, a SAP emprega mais de 110 mil pessoas em todo o mundo e ainda não confirmou os novos cortes. Em comunicado citado pela Bloomberg, a empresa limitou-se apenas a afirmar que revê regularmente a sua organização para garantir o alinhamento com a estratégia e as necessidades dos clientes.

Contatada pelo ECO, a SAP Portugal não quis fazer comentários.