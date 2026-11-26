“Se tudo é Black Friday”, quem se destaca?
Em 18 anos, a Black Friday passou de curiosidade importada a campanha de um mês inteiro. Com todos a falar de desconto, El Corte Inglés, Fnac, Worten e APAN explicam como se destacar.
Em 2008, o El Corte Inglés lançou a primeira campanha com o nome Black Friday em Portugal e assumiu-se como “pioneiro”. Na altura, os descontos chegaram a 26 de dezembro, para combater a “apatia” entre o Natal e o Ano Novo. Hoje, a Black Friday é um dos momentos que mais pesam no calendário das marcas, e os portugueses preveem gastar, em média, 369 euros, o valor mais alto desde 2018, segundo um estudo da Netsonda para a Worten.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Para retalhistas como o El Corte Inglés, a Fnac e a Worten, a data concentra uma fatia decisiva do investimento. Na Fnac, cerca de 20% do orçamento anual de marketing, Já na Worten, nove meses de preparação naquela que é a sua maior campanha. Mas o crescimento tem um preço. A campanha estica-se por novembro inteiro, alguns espaços publicitários encarecem e o consumidor compara tudo.
“Se tudo é Black Friday durante um mês, então, a certa altura, nada parece verdadeiramente Black Friday“, avisa Ricardo Torres Assunção, secretário-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). O desafio já não é estar na Black Friday. É conseguir distinguir-se quando todos falam de desconto e conseguir construir impacto a longo prazo.
O avançar pelas décadas
Foi o El Corte Inglés quem abriu caminho, numa altura em que o conceito era “praticamente desconhecido dos consumidores portugueses”, recorda o diretor de marketing, Manuel Paula. Hoje, a iniciativa pontual que “surpreendia os consumidores pela novidade” estende-se a todos os departamentos.
Seis anos depois, em 2014, foi a vez de a Fnac lançar a sua primeira campanha. Para Inês Condeço, diretora de marketing da Fnac Darty Portugal, a data tem hoje “um peso estratégico, e financeiro, muito superior ao dos primeiros anos” e deixou de caber num fim de semana. É um dos “principais motores da peak season — um ciclo que arranca no Regresso às Aulas e culmina no Natal”, declara.
Três anos depois, em 2017, chegou a Worten, que este ano cumpre a décima edição. A estreia ficou marcada pela abertura excecional de algumas lojas à meia-noite. “A iniciativa teve uma forte adesão dos consumidores, com centenas de pessoas a concentrarem-se à porta de lojas como as do Colombo e do NorteShopping, ainda antes da abertura”, recorda Andreia Vaz, head of brand & CX da marca. Para a responsável, foi “uma década em que a Worten lidera o ritual comercial da Black Friday em Portugal“. A campanha de um só dia, “marcada sobretudo pelos grandes descontos e pela elevada afluência às lojas”, estende-se hoje por várias semanas e tornou-se um dos momentos mais importantes do calendário comercial da marca, a par do Natal.
No mercado como um todo, o percurso foi semelhante. Ricardo Torres Assunção lembra que nos primeiros anos a Black Friday “era quase uma curiosidade importada”, centrada na eletrónica, na moda e no comércio online, que “muitas marcas experimentavam de forma tática e, por vezes, oportunista”. Hoje, tornou-se “transversal a praticamente todos os setores” e “passou a marcar o arranque da época de Natal”.
“A Black Friday passou de uma iniciativa pontual, que surpreendia os consumidores pela novidade, para um dos momentos mais esperados pelos clientes.”
A maior mudança foi no consumidor
Para o responsável da APAN, “a maior mudança está no consumidor”. “Está mais informado, compara preços, planeia as compras e identifica rapidamente descontos que não são reais”, enumera. As marcas descrevem o mesmo cliente. Na Fnac, Inês Condeço nota que os consumidores “não procuram apenas o melhor preço” e valorizam “a confiança, a conveniência e a qualidade da experiência”. Na Worten, Andreia Vaz junta a esses fatores a rapidez de entrega e a disponibilidade dos produtos.
É este cliente que explica o peso que a data ganhou. No El Corte Inglés, a Black Friday tornou-se “um dos momentos mais esperados pelos clientes e, por isso, mais estratégicos” do calendário comercial. E mudou também de função. Deixou de ser apenas uma campanha de descontos. Manuel Paula vê nela uma forma de reforçar a relação com os clientes, atrair novos públicos e antecipar as compras de Natal.
Andreia Vaz fala numa oportunidade para “reforçar a relação de proximidade com os consumidores”, com uma experiência “simples, eficiente e integrada”, seja na loja, no site ou na app. Na Fnac, responder a este cliente exige uma preparação “antecipada e transversal a toda a marca”, para garantir “uma experiência omnicanal fluida”.
Mas é também este cliente que a torna mais arriscada. “A Black Friday é uma enorme oportunidade, mas é também um verdadeiro teste à confiança”, avisa Ricardo Torres Assunção. Acrescenta ainda que “as marcas que comunicam com transparência e cumprem as regras sobre reduções de preço podem sair reforçadas. As que não o fazem arriscam perder muito mais do que uma venda: arriscam perder credibilidade”.
“A Black Friday concentra uma fatia expressiva do nosso esforço de comunicação, representando atualmente cerca de 20% do investimento anual de Marketing.”
A relevância também se vê no investimento publicitário
Esse peso vê-se no orçamento. Nenhuma das três marcas revela valores absolutos, mas todas põem a Black Friday entre as maiores apostas do ano.
Para Ricardo Torres Assunção, novembro concentra “uma fatia relevante do investimento anual” de muitos anunciantes, sobretudo no retalho e no comércio eletrónico, e a Black Friday “é o grande motor dessa concentração”. A pressão sente-se no digital, nas redes sociais, na pesquisa e no retail media, mas também na televisão, no exterior e na rádio.
O orçamento é só uma parte do esforço. Para os anunciantes, a data “já não é uma ação pontual: exige planeamento, articulação entre marketing, equipas comerciais, logística e canais digitais, e uma estratégia preparada com bastante antecedência”, lembra o responsável da APAN.
As marcas confirmam. Sem referir números, Manuel Paula diz que a campanha do El Corte Inglés “concentra um esforço significativo de comunicação e, naturalmente, de orçamento”, que vai dos meios à contratação de reforços para as lojas.
Na Worten, é a campanha com maior investimento do ano, e a preparação começa “com cerca de 9 meses de antecedência”, num processo que envolve “praticamente toda a organização”, das equipas comerciais à logística e à tecnologia.
A Fnac é a única que avança uma percentagem. A Black Friday representa “cerca de 20% do investimento anual de Marketing”. Se se juntar o Natal, a fatia sobe para cerca de 40%, “alinhado com o peso das vendas neste período”, explica Inês Condeço.
Esta concentração tem consequências. Aumenta a disputa pelo inventário publicitário, “encarece alguns espaços e torna ainda mais difícil uma marca distinguir-se no meio do ruído”, alerta Ricardo Torres Assunção. Por isso, defende que a Black Friday deve fazer parte de uma estratégia para todo o último trimestre, articulada com o Natal e “capaz de equilibrar vendas imediatas com construção de marca”. O responsável destaca que “vender hoje é importante, mas continuar a ser escolhido amanhã é o verdadeiro desafio.”
“Uma estratégia baseada apenas no preço pode criar um pico de vendas. O que dificilmente cria é preferência a longo prazo.”
Quando novembro inteiro é Black Friday
A campanha já não cabe num fim de semana. Estende-se por quase todo o mês, o que alivia a pressão sobre as marcas, mas ameaça a força da própria data.
Do lado positivo, o prolongamento “permite distribuir a procura, aliviar a pressão sobre a logística e o atendimento, criar mais oportunidades de contacto com o consumidor e reduzir a dependência de um único dia”, reconhece Ricardo Torres Assunção.
Do lado negativo, existe “um risco evidente de diluição”. “Perde-se urgência, aumenta a fadiga do consumidor, comprimem-se margens e cria-se o hábito de esperar pelo desconto. Isso pode penalizar as vendas a preço normal e, mais importante, a perceção de valor da própria marca”, enumera.
Para os anunciantes, a resposta passa por gerir melhor “a cadência da comunicação, o orçamento ao longo do período e o equilíbrio entre produto e marca”. “Uma estratégia baseada apenas no preço pode criar um pico de vendas. O que dificilmente cria é preferência a longo prazo”, alerta.
Inês Condeço aponta que, para evitar o desgaste da mensagem, o ponto de partida é “um conceito criativo forte, próximo e facilmente reconhecível, que dê identidade à campanha sem descurar um ritmo dinâmico que dê ao cliente novos motivos para regressar”.
As três marcas respondem da mesma forma, dividem a campanha em fases e vão renovando as ofertas. O que muda é o mecanismo. No El Corte Inglés, a comunicação é “faseada e dinâmica” e destaca em cada momento as oportunidades de cada categoria. Para a Fnac, a campanha é estruturada por fases, as ofertas renovam-se diariamente, alternando entre tecnologia e oferta cultural, e o tom ajusta-se à medida que se aproxima o pico de intenção de compra. O objetivo, diz Inês Condeço, é que cada visita seja “um momento de descoberta de novas oportunidades, e não apenas de repetição promocional”.
A Worten distribui as propostas pelas semanas, dos Dias Sem IVA a descontos adicionais por marca e categoria, para dar aos consumidores “novos motivos para acompanhar a campanha”. Para Andreia Vaz, tal cria expectativa, sendo que “o consumidor fica curioso à espera do que pode vir a seguir”.
“A mensagem é sempre semelhante, mas temos sempre de trazer novidade.”
Como inovar quando todo o mercado comunica descontos
As três marcas ouvidas pelo +M chegam à mesma conclusão. Num mês em que todos comunicam descontos, o preço não basta. Diferem no caminho. Andreia Vaz, da Worten, descreve o problema do lado criativo. “A mensagem é sempre semelhante, mas temos sempre de trazer novidade”, aponta.
Para o El Corte Inglés, a resposta está na identidade da marca. Manuel Paula aponta “a diversidade de marcas e produtos, a qualidade, a confiança e um serviço de excelência” como os fatores que a distinguem. Mais do que captar a atenção com uma promoção, a marca quer que o cliente a reconheça como “um destino de confiança”.
A Fnac aposta no papel de conselheira. Inês Condeço quer que a marca seja uma aliada dos clientes, através da curadoria, do aconselhamento especializado em loja e de um ecossistema de serviços. A isso juntam-se benefícios concretos, como o Melhor Preço Garantido, o alargamento do prazo de trocas, vantagens para novas adesões ao Cartão FNAC e condições especiais na Clínica FNAC. “O desconto capta a atenção inicial, mas são a relevância da proposta, a experiência e a confiança na marca que constroem preferência”, diz.
Na Worten, a diferença joga-se em duas frentes. A primeira são as vantagens que acompanham o preço: a garantia de melhor preço dos últimos 60 dias, a devolução da diferença se o produto ficar mais barato, soluções de pagamento flexíveis e facilidades nas entregas e devoluções. “Num mercado em que os preços são cada vez mais fáceis de comparar”, defende Andreia Vaz, é esta combinação de boas oportunidades, conveniência e confiança que permite à marca destacar-se.
A segunda frente é a criatividade do marketing. Todos os anos, a equipa procura “ângulos de comportamento novos para que a campanha seja fresca”, diz Andreia Vaz. Este ano, isso traduz-se em passatempos em rádios nacionais, carruagens de metro com produtos e preços que mudam todas as semanas e mupis digitais em contagem decrescente, a que a marca chama internamente “deal rush”, com produtos exclusivos e limitados. “Tentamos criar novidade constante não só com conteúdo, mas também com formatos inovadores na forma de como chegar às pessoas e gerar conversa”, resume.
O secretário-geral da APAN resume a lógica. “Quando todos falam de preço, o preço deixa de diferenciar.” Ricardo Torres Assunção aponta três respostas. A primeira é a própria marca, com uma comunicação com “ativos distintivos fortes” que liguem a oferta a quem a faz, e não apenas a uma percentagem. A segunda é a utilidade, ajudando as pessoas a decidir e a comparar. A terceira é a personalização, apoiada em dados próprios. Há ainda espaço para inovar no formato e na experiência — “através de conteúdos, entretenimento, novos meios e ambientes conversacionais” — , e para as marcas que escolhem uma leitura diferente da data, “mais ligada ao consumo responsável, à reparação e à durabilidade”.
“Mas há uma condição anterior a todas as outras: credibilidade”, sublinha. “Descontos reais, comunicados de forma clara, continuam a ser a maneira mais segura de conquistar atenção sem destruir confiança.” E o resultado não se mede só nas vendas. “É preciso perceber o que foi verdadeiramente incremental e que impacto ficou na marca”, remata.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Se tudo é Black Friday”, quem se destaca?
{{ noCommentsLabel }}