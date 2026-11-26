Em 18 anos, a Black Friday passou de curiosidade importada a campanha de um mês inteiro. Com todos a falar de desconto, El Corte Inglés, Fnac, Worten e APAN explicam como se destacar.

Em 2008, o El Corte Inglés lançou a primeira campanha com o nome Black Friday em Portugal e assumiu-se como “pioneiro”. Na altura, os descontos chegaram a 26 de dezembro, para combater a “apatia” entre o Natal e o Ano Novo. Hoje, a Black Friday é um dos momentos que mais pesam no calendário das marcas, e os portugueses preveem gastar, em média, 369 euros, o valor mais alto desde 2018, segundo um estudo da Netsonda para a Worten.

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Para retalhistas como o El Corte Inglés, a Fnac e a Worten, a data concentra uma fatia decisiva do investimento. Na Fnac, cerca de 20% do orçamento anual de marketing, Já na Worten, nove meses de preparação naquela que é a sua maior campanha. Mas o crescimento tem um preço. A campanha estica-se por novembro inteiro, alguns espaços publicitários encarecem e o consumidor compara tudo.

“Se tudo é Black Friday durante um mês, então, a certa altura, nada parece verdadeiramente Black Friday“, avisa Ricardo Torres Assunção, secretário-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). O desafio já não é estar na Black Friday. É conseguir distinguir-se quando todos falam de desconto e conseguir construir impacto a longo prazo.

O avançar pelas décadas

Foi o El Corte Inglés quem abriu caminho, numa altura em que o conceito era “praticamente desconhecido dos consumidores portugueses”, recorda o diretor de marketing, Manuel Paula. Hoje, a iniciativa pontual que “surpreendia os consumidores pela novidade” estende-se a todos os departamentos.

Seis anos depois, em 2014, foi a vez de a Fnac lançar a sua primeira campanha. Para Inês Condeço, diretora de marketing da Fnac Darty Portugal, a data tem hoje “um peso estratégico, e financeiro, muito superior ao dos primeiros anos” e deixou de caber num fim de semana. É um dos “principais motores da peak season — um ciclo que arranca no Regresso às Aulas e culmina no Natal”, declara.

Três anos depois, em 2017, chegou a Worten, que este ano cumpre a décima edição. A estreia ficou marcada pela abertura excecional de algumas lojas à meia-noite. “A iniciativa teve uma forte adesão dos consumidores, com centenas de pessoas a concentrarem-se à porta de lojas como as do Colombo e do NorteShopping, ainda antes da abertura”, recorda Andreia Vaz, head of brand & CX da marca. Para a responsável, foi “uma década em que a Worten lidera o ritual comercial da Black Friday em Portugal“. A campanha de um só dia, “marcada sobretudo pelos grandes descontos e pela elevada afluência às lojas”, estende-se hoje por várias semanas e tornou-se um dos momentos mais importantes do calendário comercial da marca, a par do Natal.

No mercado como um todo, o percurso foi semelhante. Ricardo Torres Assunção lembra que nos primeiros anos a Black Friday “era quase uma curiosidade importada”, centrada na eletrónica, na moda e no comércio online, que “muitas marcas experimentavam de forma tática e, por vezes, oportunista”. Hoje, tornou-se “transversal a praticamente todos os setores” e “passou a marcar o arranque da época de Natal”.

“A Black Friday passou de uma iniciativa pontual, que surpreendia os consumidores pela novidade, para um dos momentos mais esperados pelos clientes.” Manuel Paula diretor de marketing do El Corte Inglés Portugal

A maior mudança foi no consumidor

Para o responsável da APAN, “a maior mudança está no consumidor”. “Está mais informado, compara preços, planeia as compras e identifica rapidamente descontos que não são reais”, enumera. As marcas descrevem o mesmo cliente. Na Fnac, Inês Condeço nota que os consumidores “não procuram apenas o melhor preço” e valorizam “a confiança, a conveniência e a qualidade da experiência”. Na Worten, Andreia Vaz junta a esses fatores a rapidez de entrega e a disponibilidade dos produtos.

É este cliente que explica o peso que a data ganhou. No El Corte Inglés, a Black Friday tornou-se “um dos momentos mais esperados pelos clientes e, por isso, mais estratégicos” do calendário comercial. E mudou também de função. Deixou de ser apenas uma campanha de descontos. Manuel Paula vê nela uma forma de reforçar a relação com os clientes, atrair novos públicos e antecipar as compras de Natal.

Andreia Vaz fala numa oportunidade para “reforçar a relação de proximidade com os consumidores”, com uma experiência “simples, eficiente e integrada”, seja na loja, no site ou na app. Na Fnac, responder a este cliente exige uma preparação “antecipada e transversal a toda a marca”, para garantir “uma experiência omnicanal fluida”.

Mas é também este cliente que a torna mais arriscada. “A Black Friday é uma enorme oportunidade, mas é também um verdadeiro teste à confiança”, avisa Ricardo Torres Assunção. Acrescenta ainda que “as marcas que comunicam com transparência e cumprem as regras sobre reduções de preço podem sair reforçadas. As que não o fazem arriscam perder muito mais do que uma venda: arriscam perder credibilidade”.

“A Black Friday concentra uma fatia expressiva do nosso esforço de comunicação, representando atualmente cerca de 20% do investimento anual de Marketing.” Inês Condeço diretora de marketing da Fnac Darty Portugal

A relevância também se vê no investimento publicitário

Esse peso vê-se no orçamento. Nenhuma das três marcas revela valores absolutos, mas todas põem a Black Friday entre as maiores apostas do ano.

Para Ricardo Torres Assunção, novembro concentra “uma fatia relevante do investimento anual” de muitos anunciantes, sobretudo no retalho e no comércio eletrónico, e a Black Friday “é o grande motor dessa concentração”. A pressão sente-se no digital, nas redes sociais, na pesquisa e no retail media, mas também na televisão, no exterior e na rádio.

O orçamento é só uma parte do esforço. Para os anunciantes, a data “já não é uma ação pontual: exige planeamento, articulação entre marketing, equipas comerciais, logística e canais digitais, e uma estratégia preparada com bastante antecedência”, lembra o responsável da APAN.

As marcas confirmam. Sem referir números, Manuel Paula diz que a campanha do El Corte Inglés “concentra um esforço significativo de comunicação e, naturalmente, de orçamento”, que vai dos meios à contratação de reforços para as lojas.

Na Worten, é a campanha com maior investimento do ano, e a preparação começa “com cerca de 9 meses de antecedência”, num processo que envolve “praticamente toda a organização”, das equipas comerciais à logística e à tecnologia.

A Fnac é a única que avança uma percentagem. A Black Friday representa “cerca de 20% do investimento anual de Marketing”. Se se juntar o Natal, a fatia sobe para cerca de 40%, “alinhado com o peso das vendas neste período”, explica Inês Condeço.

Esta concentração tem consequências. Aumenta a disputa pelo inventário publicitário, “encarece alguns espaços e torna ainda mais difícil uma marca distinguir-se no meio do ruído”, alerta Ricardo Torres Assunção. Por isso, defende que a Black Friday deve fazer parte de uma estratégia para todo o último trimestre, articulada com o Natal e “capaz de equilibrar vendas imediatas com construção de marca”. O responsável destaca que “vender hoje é importante, mas continuar a ser escolhido amanhã é o verdadeiro desafio.”

“Uma estratégia baseada apenas no preço pode criar um pico de vendas. O que dificilmente cria é preferência a longo prazo.” Ricardo Torres Assunção secretário-geral da APAN

Quando novembro inteiro é Black Friday

A campanha já não cabe num fim de semana. Estende-se por quase todo o mês, o que alivia a pressão sobre as marcas, mas ameaça a força da própria data.

Do lado positivo, o prolongamento “permite distribuir a procura, aliviar a pressão sobre a logística e o atendimento, criar mais oportunidades de contacto com o consumidor e reduzir a dependência de um único dia”, reconhece Ricardo Torres Assunção.

Do lado negativo, existe “um risco evidente de diluição”. “Perde-se urgência, aumenta a fadiga do consumidor, comprimem-se margens e cria-se o hábito de esperar pelo desconto. Isso pode penalizar as vendas a preço normal e, mais importante, a perceção de valor da própria marca”, enumera.

Para os anunciantes, a resposta passa por gerir melhor “a cadência da comunicação, o orçamento ao longo do período e o equilíbrio entre produto e marca”. “Uma estratégia baseada apenas no preço pode criar um pico de vendas. O que dificilmente cria é preferência a longo prazo”, alerta.

Inês Condeço aponta que, para evitar o desgaste da mensagem, o ponto de partida é “um conceito criativo forte, próximo e facilmente reconhecível, que dê identidade à campanha sem descurar um ritmo dinâmico que dê ao cliente novos motivos para regressar”.

As três marcas respondem da mesma forma, dividem a campanha em fases e vão renovando as ofertas. O que muda é o mecanismo. No El Corte Inglés, a comunicação é “faseada e dinâmica” e destaca em cada momento as oportunidades de cada categoria. Para a Fnac, a campanha é estruturada por fases, as ofertas renovam-se diariamente, alternando entre tecnologia e oferta cultural, e o tom ajusta-se à medida que se aproxima o pico de intenção de compra. O objetivo, diz Inês Condeço, é que cada visita seja “um momento de descoberta de novas oportunidades, e não apenas de repetição promocional”.

A Worten distribui as propostas pelas semanas, dos Dias Sem IVA a descontos adicionais por marca e categoria, para dar aos consumidores “novos motivos para acompanhar a campanha”. Para Andreia Vaz, tal cria expectativa, sendo que “o consumidor fica curioso à espera do que pode vir a seguir”.

“A mensagem é sempre semelhante, mas temos sempre de trazer novidade.” Andreia Vaz head of brand & CX da Worten

Como inovar quando todo o mercado comunica descontos

As três marcas ouvidas pelo +M chegam à mesma conclusão. Num mês em que todos comunicam descontos, o preço não basta. Diferem no caminho. Andreia Vaz, da Worten, descreve o problema do lado criativo. “A mensagem é sempre semelhante, mas temos sempre de trazer novidade”, aponta.

Para o El Corte Inglés, a resposta está na identidade da marca. Manuel Paula aponta “a diversidade de marcas e produtos, a qualidade, a confiança e um serviço de excelência” como os fatores que a distinguem. Mais do que captar a atenção com uma promoção, a marca quer que o cliente a reconheça como “um destino de confiança”.

A Fnac aposta no papel de conselheira. Inês Condeço quer que a marca seja uma aliada dos clientes, através da curadoria, do aconselhamento especializado em loja e de um ecossistema de serviços. A isso juntam-se benefícios concretos, como o Melhor Preço Garantido, o alargamento do prazo de trocas, vantagens para novas adesões ao Cartão FNAC e condições especiais na Clínica FNAC. “O desconto capta a atenção inicial, mas são a relevância da proposta, a experiência e a confiança na marca que constroem preferência”, diz.

Na Worten, a diferença joga-se em duas frentes. A primeira são as vantagens que acompanham o preço: a garantia de melhor preço dos últimos 60 dias, a devolução da diferença se o produto ficar mais barato, soluções de pagamento flexíveis e facilidades nas entregas e devoluções. “Num mercado em que os preços são cada vez mais fáceis de comparar”, defende Andreia Vaz, é esta combinação de boas oportunidades, conveniência e confiança que permite à marca destacar-se.

A segunda frente é a criatividade do marketing. Todos os anos, a equipa procura “ângulos de comportamento novos para que a campanha seja fresca”, diz Andreia Vaz. Este ano, isso traduz-se em passatempos em rádios nacionais, carruagens de metro com produtos e preços que mudam todas as semanas e mupis digitais em contagem decrescente, a que a marca chama internamente “deal rush”, com produtos exclusivos e limitados. “Tentamos criar novidade constante não só com conteúdo, mas também com formatos inovadores na forma de como chegar às pessoas e gerar conversa”, resume.

O secretário-geral da APAN resume a lógica. “Quando todos falam de preço, o preço deixa de diferenciar.” Ricardo Torres Assunção aponta três respostas. A primeira é a própria marca, com uma comunicação com “ativos distintivos fortes” que liguem a oferta a quem a faz, e não apenas a uma percentagem. A segunda é a utilidade, ajudando as pessoas a decidir e a comparar. A terceira é a personalização, apoiada em dados próprios. Há ainda espaço para inovar no formato e na experiência — “através de conteúdos, entretenimento, novos meios e ambientes conversacionais” — , e para as marcas que escolhem uma leitura diferente da data, “mais ligada ao consumo responsável, à reparação e à durabilidade”.

“Mas há uma condição anterior a todas as outras: credibilidade”, sublinha. “Descontos reais, comunicados de forma clara, continuam a ser a maneira mais segura de conquistar atenção sem destruir confiança.” E o resultado não se mede só nas vendas. “É preciso perceber o que foi verdadeiramente incremental e que impacto ficou na marca”, remata.