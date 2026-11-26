A universalização da cobertura de edifícios prevista no Sistema Integrado de Proteção contra Catástrofes Naturais poderá acrescentar 486 mil milhões de euros aos capitais seguros, revelou a ASF, entidade supervisora do setor. A concretizar-se esta proposta, uma simulação com taxas médias de 0,8 por mil para riscos correntes e 0,6 por mil para sismos aponta para uma estimativa de produção adicional próxima de 680 milhões de euros por ano, quase tanto como a receita em prémios dos seguros multiriscos habitação em 2025 que atingiu os 743 milhões de euros.

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A obrigatoriedade de seguro de edifícios para todo o parque habitacional português poderá representar uma das maiores oportunidades de expansão do mercado segurador nacional. A simulação de receitas adicionais é baseada nos capitais adicionais estimados pela ASF no relatório anual de exposição ao risco climático 2026, agora publicado. Cálculos do ECOseguros apontam para a possibilidade de gerar cerca de 389 milhões de euros em novos prémios anuais, se forem consideradas apenas as coberturas de riscos climáticos e outros riscos patrimoniais. Com a inclusão da cobertura sísmica, o valor poderá aproximar-se dos 680 milhões de euros anuais.

O ponto de partida é então a estimativa da ASF que calculou em cerca de 486 mil milhões de euros o acréscimo potencial de capitais seguros resultante da extensão da cobertura de edifícios aos cerca de 45% de fogos habitacionais que atualmente não dispõem de seguro com proteção contra riscos climáticos físicos.

A estimativa corresponde a aproximadamente 2,71 milhões de habitações. Para calcular os capitais que poderiam entrar no sistema, a ASF cruzou dados do parque habitacional do Instituto Nacional de Estatística (INE) com a carteira segurada existente, utilizando critérios de localização e época de construção. Através de simulações estatísticas, estimou os capitais de reconstrução dos edifícios atualmente sem cobertura.

Cenário central aponta para 680 milhões de euros

Para avaliar o potencial económico desta nova exposição, foi realizado um exercício de tarifação com duas componentes. Na cobertura base, que inclui os riscos patrimoniais e climáticos abrangidos pelo seguro, foi considerada uma taxa média anual de 0,8 por mil sobre os capitais seguros, equivalente a 0,08%. Para a cobertura de fenómenos sísmicos, foi assumida uma taxa adicional de 0,6 por mil, ou 0,06%.

Aplicadas aos 486 mil milhões de euros estimados pela ASF, resultam de um valor médio de reconstrução de 186 mil euros por cada um dos 2.712.547 fogos que, segundo a ASF, não estão cobertos por seguros em Portugal. Estas taxas traduzem-se em 388,8 milhões de euros anuais para a cobertura base e 291,6 milhões para a proteção sísmica. O resultado conjunto seria uma produção potencial de 680,4 milhões de euros por ano. Em valor médio o custo do prémio anual seria 250 euros por fogo, pouco mais de 20 euros por mês. Sem cobertura sísmica o prémio ficaria em média 143 euros por ano, ou 12 euros por mês.

A taxa sísmica utilizada é um pressuposto de modelização, não uma média estatística comprovada do mercado. No entanto, se obrigatório, é muito provável que, pela maior dispersão, as taxas de risco baixem como confirmou Miguel Abecasis, vice-presidente da Fidelidade em recente conferência da ASF. Existem referências públicas de seguradoras portuguesas com preços de cobertura sísmica na ordem dos 0,4 por mil para 100 mil euros de capital, mas a tarifação depende da localização, construção, idade do edifício e franquia. A taxa de 0,6 por mil representa, assim, uma hipótese de trabalho. As zonas sísmicas consideradas com maior risco são Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, depois Porto e o resto do país, com as duas primeiras zonas com risco quase duplo das restantes.

Novo negócio pode aproximar-se da atual produção de Multirriscos Habitação

A dimensão da oportunidade torna-se mais evidente quando comparada com a produção atual do mercado. Segundo os dados da ASF, os prémios de Riscos Múltiplos – Habitação atingiram 671,5 milhões de euros em 2024, em 2025, a produção desta modalidade ascendeu a 743 milhões de euros, mais 10,7% de receitas.

Neste enquadramento, os 388,8 milhões de euros potenciais da cobertura base representariam cerca de 52% da produção anualizada atual de Multirriscos Habitação. Se for incluída a componente sísmica, os 680,4 milhões equivaleriam a cerca de 92% dessa produção.

Ou seja, o novo negócio poderia acrescentar ao mercado um volume de prémios próximo de toda a receita atualmente gerada pelos seguros de Riscos Múltiplos – Habitação.

Maior dispersão de risco, mas também maior exposição a catástrofes

A concretização deste potencial dependerá, naturalmente, do desenho do Sistema Integrado de Proteção contra Catástrofes Naturais, previsto no PTRR, nomeadamente da definição das coberturas obrigatórias, das regras de tarifação e do mecanismo de solidariedade destinado a garantir o acesso universal ao seguro.

O cálculo não significa que os 680 milhões de euros constituam receita líquida ou lucro para as seguradoras. Trata-se de uma estimativa de prémios brutos adicionais, antes de impostos, encargos, custos de distribuição, gestão de sinistros e resseguro. Também não desconta eventuais prémios que já sejam recebidos pelas coberturas existentes nos imóveis que passariam a integrar o novo sistema.

A dimensão da exposição exige igualmente uma avaliação da capacidade de absorção de perdas do mercado, sobretudo perante riscos sísmicos e climáticos que podem produzir sinistros simultâneos em grandes áreas geográficas. Daí estarem a ser previstos mecanismos de resseguro com as empresas mundiais, um Fundo de Catástrofes, e uma camada de último recurso facultada pelo próprio Estado.