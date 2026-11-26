A seleção inclui ainda workshops com um chef Michelin, alta joalharia e várias propostas para a mesa e a quadra.

A Shortlist desta semana começa com um curioso relógio que espera neve na Suíça para poder ser comprado, recupera o microcarro português e olha para uma nova marca de joalharia em Portugal.

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1. Swatch lança um relógio que depende da neve

A Swatch apresenta esta sexta-feira o relógio Mission to Earthphase – Silver Snowflake, o mais recente modelo da coleção Bioceramic MoonSwatch. Segundo a marca, cada relógio tem um floco de neve diferente, gravado a laser no indicador das fases da Lua. O floco é criado por um processo digital que permite gerar milhões de padrões possíveis. O modelo introduz também, pela primeira vez nesta linha, um acabamento prateado neste detalhe. A curiosidade? A partir do lançamento, só poderá ser comprado quando estiver a nevar na Suíça. Disponível até 20 de março de 2027 (400 euros).

2. The Lince Santa Clara propõe workshops de Natal com Hugo Rocha

O chef Hugo Rocha, do restaurante Oculto, distinguido com uma estrela Michelin, conduz dois workshops de cozinha e pastelaria de Natal no The Lince Santa Clara, em Vila do Conde. A primeira sessão, dedicada à cozinha contemporânea de Natal, está marcada para 28 de novembro, entre as 15h00 e as 18h00. A proposta inclui preparar e provar três pratos que reinterpretam receitas tradicionais. A segunda sessão realiza-se a 12 de dezembro e é dedicada à pastelaria.

3. Hilton Porto Gaia junta chocolate e espumante à mesa

O Hilton Porto Gaia estreia a 3 de dezembro os Jantares Chocolate & Espumante, um ciclo gastronómico que reúne produtos de origem local e nacional. O chef executivo Ilídio Barbosa assina os menus, que terão como protagonistas os chocolates da Pedaços de Cacau e os espumantes selecionados pela Espumanteria Portuguesa (70 euros). Produzido em Vila Nova de Gaia há 12 anos, o chocolate da Pedaços de Cacau, marca fundada por Raquel Lima, surge nos seis momentos do primeiro menu, em combinações doces e picantes. A primeira edição decorre entre as 19h30 e as 22h00. Estão previstas novas edições a 4 de março, 20 de maio e 28 de outubro de 2027.

4. Vila Galé leva Cuca Roseta a cinco jantares-concerto

A Vila Galé organiza cinco jantares-concerto com Cuca Roseta entre 3 e 13 de dezembro. O espetáculo, parte da digressão nacional “Luz de Natal” da artista, passa por Paço de Arcos, Tomar, Coimbra, Braga e Ponte de Lima, durante dez dias, combinando jantar e atuação musical (75 euros). Inspirado na tradição dos grandes álbuns desta época, o espetáculo revisita clássicos como Silent Night, White Christmas e Have Yourself a Merry Little Christmas, incluindo adaptações para português criadas por Cuca Roseta.

5. Glenfiddich e Aston Martin cruzam whisky e Fórmula 1

A Glenfiddich apresenta a segunda edição limitada criada com a Aston Martin Formula One Team, no âmbito da parceria anunciada em 2024. O whisky foi desenvolvido por Brian Kinsman, Malt Master da destilaria, e Adrian Newey, Managing Technical Partner da equipa, a partir de uma ideia comum: o desempenho depende também de decisões e detalhes que nem sempre são visíveis. O Glenfiddich 16 Anos combina whiskies maturados em cinco tipos de barricas.

6. MUDE conta a história do microcarro Sado 550

O MUDE inaugura a 3 de dezembro uma exposição dedicada ao Sado 550, apresentado como o primeiro microcarro português integralmente concebido e produzido em série. O projeto, lançado em 1983, é um dos exemplos da história do design industrial nacional. A mostra reúne desenhos técnicos, documentos e um exemplar original do veículo. As peças pertencem à Coleção Carlos Galamba, integrada no acervo do Museu do Design. A exposição, aberta a partir de 3 de dezembro, propõe revisitar um projeto de mobilidade urbana desenvolvido em Portugal há mais de quatro décadas.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.