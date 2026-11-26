A Stadium br(and), empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de marcas e produtos alimentares inovadores, nomeou Francesc Galí Bohera (Barcelona, 1964) como novo diretor-geral.

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Segundo informou, a sua integração insere-se na nova fase empresarial da empresa, que acaba de se apresentar ao mercado com o apoio industrial do grupo Andros e uma estratégia centrada na inovação alimentar, no desenvolvimento de marcas próprias e na expansão comercial.

Galí conta com mais de 30 anos de experiência no setor alimentar, de grande consumo e de distribuição, onde desenvolveu a sua carreira profissional em cargos de direção ligados ao marketing, à estratégia comercial e ao desenvolvimento de negócios. Nos últimos seis anos, foi diretor comercial e de marketing da La Fageda, fase em que contribuiu de forma significativa para o posicionamento da marca e para o seu desenvolvimento comercial, impulsionando a sua consolidação como segunda marca de lacticínios e sobremesas no mercado catalão, bem como a sua expansão para outros mercados fora da Catalunha.

Anteriormente, ocupou cargos de responsabilidade em empresas de referência do setor, como a Miquel Alimentació (Transgourmet), o Grupo Carrefour, a La Sirena, a Comptoirs Modernes, a La Selva e a Embotits Espina. A sua trajetória combina um profundo conhecimento do mercado alimentar com experiência no desenvolvimento de marcas, na gestão de equipas comerciais e na expansão em canais de distribuição.

«A Stadium br(and) inicia uma fase com um grande potencial de crescimento, num momento em que os hábitos de consumo estão a abrir novas oportunidades para a inovação alimentar. O nosso desafio é consolidar as marcas do portfólio, impulsionar o desenvolvimento de novas propostas funcionais à base de fruta e reforçar a nossa presença nos canais de distribuição, tanto em Espanha como nos mercados internacionais», afirmou Francesc Galí, diretor-geral da Stadium br(and).

Paralelamente, a Stadium br(and) reforça a sua estrutura comercial com a incorporação de Carles Xavier Riera como coordenador nacional de vendas. Riera possui uma sólida experiência em desenvolvimento de negócios e gestão de grandes contas no setor alimentar e de bebidas. Vem da Innocent Drinks, onde desempenhou as funções de National Key Account Manager, gerindo contas de distribuição a nível nacional e contribuindo para a expansão comercial da marca. Anteriormente, desenvolveu a sua carreira na área do negócio internacional em empresas como a DISNA.

Estas nomeações coincidem com o recente lançamento da Stadium br(and), que surge como uma evolução da Stadium Innovation, empresa fundada em 2005 e adquirida em 2025 por Bernard Hours, Rafael Esteve Arcos e o grupo alimentar Andros. Sob o conceito «Next Gen Food Brands», a empresa pretende desenvolver uma nova geração de marcas alimentares adaptadas aos hábitos e necessidades de consumo atuais. Entre as suas principais apostas destaca-se a PHI Fruit Essentials, a sua nova marca de alimentação funcional à base de fruta, que já é comercializada em cadeias como a Alcampo, o El Corte Inglés, a Aldi e a Ahorramas.