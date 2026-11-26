Stilwell vê EDP Brasil com espaço para crescer, mas volatilidade cambial limita contributopremium
Negócio no Brasil é "fiável" e pode crescer, mas desvalorização cambial desde eleições prova lógica de limitar contributo a 20% do EBITDA do grupo. Sobre a sucessão, "há tempo suficiente", diz CEO.
Na sala de reuniões 'Mato Grosso' da sede da EDP Brasil em São Paulo, Miguel Stilwell d'Andrade tira o telemóvel do bolso e a abre uma aplicação de mercados, aponta para um gráfico e diz aos jornalistas: "Estou a ver aqui a taxa de câmbio do real para o euro, vinha a apreciar e depois de repente passou dos 5,5 [reais por euro], 5,6, 5,7 e está agora nos 6,5". O CEO fala, claro, de um dos principais temas que afeta a contribuição do unidade de energética no Brasil - o negócio cresce, mas a desvalorização cambial muitas vezes reduz o impacto nas contas do grupo.
Questionado pelo ECO sobre o papel da EDP Brasil - que no passado sábado fez 30 anos - na estratégia do grupo, Stilwell d'Andrade começa por fazer um mapa dos ativos em…
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