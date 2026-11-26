O presidente da Organização de Energia Atómica do Irão (OEAI), Mohammad Eslami, garantiu, a partir do centro de radiação nuclear da cidade de Rasht, que iniciou esta quinta-feira a atividade, que o desenvolvimento nuclear do país é “imparável”.

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Eslami falava após a entrada em funcionamento das instalações, situadas na província de Gilan, no norte do Irão, tendo assinalado que “a primeira fase deste complexo está concluída“. “Este feito faz parte do percurso do país rumo ao crescimento e à excelência nas tecnologias avançadas”, acrescentou.

O responsável iraniano destacou este marco alcançado pelas autoridades do país, apesar da oposição dos “inimigos” de Teerão, que “têm problemas com a República Islâmica do Irão porque o acesso ao domínio das tecnologias avançadas e a aquisição de capacidades científicas conferem força e autoridade ao país, e não querem que estas capacidades estejam ao alcance da nação iraniana”.

Neste sentido, Eslami criticou estes países por recorrerem à “invenção de casos e ao lançamento de acusações numa tentativa de travar o avanço do país”, dando como exemplo as alegações de que Teerão está a desenvolver armas nucleares.

“As informações […] divulgadas nos últimos anos por serviços de informações e outros intervenientes demonstram que estas tentativas de criar este ambiente visam dificultar o progresso do Irão. Isto apesar de o percurso do Irão assentar no conhecimento, na investigação, na capacidade e na autoridade científica”, defendeu Eslami na cerimónia, citado pela estação televisiva iraniana PressTV.

A capacidade nuclear do Irão está marcada por restrições de verificação internacional, pelo impacto dos ataques militares de 2025 e 2026 em instalações como Natanz, Fordow e Isfahan, e por divergências centrais com os Estados Unidos sobre o enriquecimento de urânio e o destino das reservas existentes.