A indústria do têxtil e vestuário perdeu cerca de 20 mil empregos desde 2021, um número que poderá continuar a diminuir, tendo em conta as fragilidades que o setor enfrenta. Uma em cada três empresas fechou o último ano com um resultado líquido negativo e 14% acumula perdas nos três últimos anos.

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O balanço é feito pelo presidente da principal associação do setor (ATP), Ricardo Silva, que traçou um cenário “dramático”, adiantando que as empresas do setor estão a ganhar menos dinheiro e têm de subir preços, pelo menos ao nível da inflação.

No final de 2025, a indústria têxtil tinha 6.375 empresas, excluindo os empresários em nome individual, com 100.745 pessoas ao serviço. “Já foram 120 mil“, assinalou Ricardo Silva, durante uma intervenção no 28.º Fórum da Indústria Têxtil, o encontro anual do setor organizado pela ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, este ano realizado na Fábrica de Santo Thyrso.

O ‘patrão’ dos têxteis traçou o retrato do setor com base em dados da DB Informa, do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística (INE) no comércio internacional. Numa análise em que percorreu indicadores como o EBITDA, VAB por colaborador, cash flow ou resultado líquido, Ricardo Silva mostrou as dificuldades que o setor enfrenta — e tem enfrentado — desde 2021.

“Estamos a ser mais produtivos, mas estamos a perder dinheiro face a anos anteriores“, lamenta o empresário. Quanto às empresas no limiar do zero, ou que estão abaixo da linha de água, Ricardo Silva revelou que um terço das empresas tem resultado líquido negativo e há 14% com três anos consecutivos negativos. “Isto tem de mudar. Até agora é um cenário dramático“, advertiu.

Numa análise mais fina, o líder da associação que representa os setores do têxtil e do vestuário realçou que “50% de dois sub setores estão negativos porque não ganharam suficiente para pagar salários”. “Isto é um problema político”, atirou ainda, referindo-se aos sucessivos aumentos do salário mínimo nacional que tiveram de ser suportados pelas empresas.

Segundo o presidente da ATP, a indústria não está “a conseguir aumentar o VAB por colaborador à medida que a inflação sobe”, o que pode levar a despedimentos ou fechos. “A longo prazo, a resposta não pode ser reduzir pessoas, nem reduzir nos fornecedores. Só há um caminho: aumentar o valor através da faturação líquida”, defendeu.

O líder do têxtil contabilizou que este ano as exportações estão a aumentar em valor — subiram 2,4% até setembro, para 4,2 mil milhões de euros –, mas alertou que o setor está a subir preços abaixo da média portuguesa, o que não é viável.

"A inflação obriga a aumentar preços industriais e não estamos a fazê-lo. A inflação levou a aumento dos salários. Qualquer um deles está acima do nosso aumento de preços, a nossa margem está a baixar.”

Perante os industriais do setor, Ricardo Silva insistiu que as empresas “[têm] de pensar na inflação”. “Se inflação está nos 3%, os preços têm de subir 3%“, reforçou o dirigente associativo, rematando que “o cenário hoje não é positivo — nem era há dois anos, nem é amanhã”.