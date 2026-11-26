Santo Tirso foi palco esta quinta-feira da inauguração da primeira unidade de fiação a húmido, “única” em Portugal e a maior na Europa. A Nau Verde, uma nova unidade industrial com um investimento de cerca de 30 milhões de euros que nasceu no âmbito do Projeto Lusitano, uma das agendas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dedicada à fiação de linho e cânhamo arranca com 140 trabalhadores, antecipando chegar aos 250 já em janeiro de 2027. Altura em que prevê estar a produzir nove toneladas diárias, equivalente a cerca de 3% do linho consumido na Europa.

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“A Nau Verde é um projeto inovador, que é uma fiação de linho. O linho saiu da Europa há mais de 70 anos e a matéria-prima é produzida na Europa. Esta matéria-prima ia para a Ásia ou outros países e depois retomava à Europa. A partir de agora, já podemos produzir esta fibra”, explicou César Araújo, CEO da Calvelex, durante a apresentação dos resultados do Projeto Lusitano, que coincidiu com a inauguração oficial da fábrica.

Segundo explicou, a unidade situada em Santo Tirso abriu em setembro e já conta com 140 trabalhadores. A fábrica ainda não está a produzir em pleno, mas César Araújo adianta que a Nau Verde deverá atingir os 250 colaboradores já no início do próximo ano. “Estamos a introduzir turnos, estamos a introduzir afinação no equipamento e contamos em janeiro de 2027 já termos 250 trabalhadores, uma produção de nove toneladas diárias, que representa 3% do linho consumido na Europa”, antecipou.

O empresário destacou a importância deste projeto, explicando que “com esta fiação, hoje Portugal está preparado para que o ecossistema [nacional] seja mais robusto e que possa trazer mais clientes”. “Isto é um cartão de visita“, acrescentou, reforçando que o setor quer verticalizar o processo produtivo.

"Portugal hoje está também numa grande transformação da moda. Nós somos fortes e considerados os melhores a nível mundial na indústria, mas nós agora precisamos de criar marcas.”

César Araújo sustentou que a Europa é líder mundial da moda e Portugal quer fazer parte dessa liderança. “Para fazer parte dessa liderança, temos que ter este ecossistema robusto e queremos competir globalmente”, defendeu. “Por isso, esta fiação fecha um ciclo de robustez, de músculo, e é um conjunto de várias empresas. O que é importante é que os portugueses olhem para o nosso exemplo, que se unam para poder competir globalmente”, argumentou ainda.

Numa mensagem dirigida ao Governo, o empresário nortenho advertiu que “Portugal precisa de terrenos preparados para receber investimento industrial”. E pediu “ambição” para que o país possa participar na transformação industrial europeia. “Portugal tem empresas, empresários, conhecimento e capacidades tecnológicas para participar ativamente na construção de uma nova indústria europeia. mas precisamos de ambição”, insistiu.

No que diz respeito ao projeto Lusitano, que envolveu 17 entidades e é liderado pela Nau Verde, Calvelex, Paulo de Oliveira, Polopiqué, Riopele e Twintex, César Araújo sublinha que esta agenda do PRR finalizou em julho todos os PPS (Produtos, Processos e Serviços (PPS) com que se comprometeu. “Agora vamos inaugurar e vamos agora mostrar ao país aquilo que fizemos, porque isto não é um projeto só dos acionistas, isto é um projeto do país, é de todos nós, porque todos nós vamos beneficiar e criar uma indústria robusta”, rematou.