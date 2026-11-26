“The Promise Gap” é o novo livro de João Madureira Pinto
"The Promise Gap" relaciona os desafios dos seguros com os enfrentados pela banca, pelas telecomunicações, pelo retalho e por muitos outros setores.
Para João Madureira Pinto, “todas as organizações fazem promessas. O verdadeiro teste começa quando essas promessas se confrontam com a realidade”. O autor tem mais de três décadas de experiência nas áreas de sinistros, operações de cliente, tecnologia, marketing, parcerias e crescimento e mostra por que razão decisões aparentemente sensatas podem resultar em experiências dececionantes – e o que os líderes podem fazer de forma diferente.
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Sempre tomando o setor segurador como ponto de partida, João Madureira Pinto, já tinha publicado “UNFILTERED – Less Noise. More Courage”, um conjunto de reflexões sobre liderança, inovação e o futuro dos seguros. Nesta segunda obra explora a forma como a confiança é moldada pela complexidade, pelos incentivos, pela tecnologia e pelo julgamento humano.
Assim, “The Promise Gap“ relaciona os desafios dos seguros com os enfrentados pela banca, pelas telecomunicações, pelo retalho e por muitos outros setores. Proteção, sinistros, distribuição, inteligência artificial, prevenção, inovação, talento e liderança são analisados a partir de uma pergunta prática: “conseguirá uma organização cumprir a sua promessa quando isso realmente importa?”
O autor, atual Chief Growth Officer da insurtech Habit, dirigiu o livro a líderes, profissionais e leitores interessados em compreender melhor o funcionamento das organizações. Procura, e consegue explicar, “como construir empresas mais simples, mais responsáveis e verdadeiramente merecedoras de confiança”.
Publicado em língua inglesa, pode aceder ao livro aqui.
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