Um estudo que analisa a forma como as famílias espanholas se despedem atualmente dos seus entes queridos e o que esperariam dos serviços funerários no futuro, durante o ato de apresentação do Estudo sobre Seguros de Falecimento do ICEA.

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A iniciativa surgiu com o objetivo de partilhar conhecimentos sobre as necessidades existentes neste domínio e propor linhas de trabalho que permitam continuar a melhorar a assistência e o acompanhamento perante uma perda.

O barómetro combina um inquérito próprio do Grupo Albia, realizado a nível nacional, com informação setorial de referência da Panasef. As suas conclusões colocam a simplificação dos trâmites, a personalização e o acesso ao apoio emocional entre as prioridades do acompanhamento, num contexto em que nove em cada dez espanhóis já viveram um luto, seja de um ente querido ou de um animal de estimação.

«Ouvir as famílias permite-nos compreender o que elas precisam e oferecer-lhes uma despedida que sintam como verdadeiramente sua. Por isso, a personalização e o apoio emocional ocupam um lugar central na nossa forma de acompanhamento», salientou Daniel Palacios, diretor-geral do Grupo Albia.

Organizar uma cerimónia fúnebre implica lidar com trâmites práticos e tomar decisões num momento de especial dificuldade emocional. Neste contexto, até 50,3% dos participantes no estudo do Grupo Albia apontam a facilidade nos trâmites como uma melhoria desejável nos tanatórios. A par da gestão prática, 37% indicam uma maior intimidade e privacidade entre as melhorias necessárias.

Por outro lado, 27% dos participantes identificam a personalização das cerimónias como um dos aspetos fundamentais. Neste sentido, 24,5% optariam por um velório num tanatório e uma cerimónia de enterro ou cremação, enquanto 18,3% prefeririam uma despedida simples em casa, com os seus entes queridos mais próximos. Por seu lado, 17,5% procurariam espaços mais humanos, acolhedores e versáteis entre as alternativas disponíveis nos tanatórios.

A esfera emocional ocupa um lugar de destaque no barómetro. 67,3% das pessoas inquiridas consideram especialmente útil o acompanhamento de familiares e amigos para superar o luto, 60,8% valorizam dispor de tempo e espaço pessoal para processar as suas emoções e 30,8% mencionam o apoio de psicólogos e terapeutas especializados.

No que diz respeito às experiências daqueles que viveram uma perda, 40,5% afirmam ter contado com o apoio do seu círculo mais próximo e 8,7% ter recorrido a terapia psicológica ou a grupos de apoio.

O estudo identifica, além disso, uma dificuldade concreta no acesso ao apoio: 9,8% das pessoas que passaram por um luto enfrentaram essa situação sozinhas porque não sabiam onde procurar ajuda. Este resultado destaca a necessidade de divulgar os recursos existentes.

O barómetro regista também o interesse pela sustentabilidade nas cerimónias fúnebres. 47% considerariam a utilização de caixões ou urnas biodegradáveis e 38,8% avaliariam positivamente medidas concretas para reduzir o impacto ambiental, como evitar flores cortadas ou eliminar o papel nos convites e nos obituários.

Além disso, o documento aborda a despedida dos animais de estimação como uma questão pendente: 15,5% dos espanhóis sentiram falta de um espaço ou serviço para se despedirem do seu animal de estimação e não encontraram opções. Entre os jovens dos 18 aos 30 anos, esta proporção atinge os 25,6%.

Com esta primeira edição do barómetro, o Grupo Albia pretende continuar a contribuir para a evolução dos serviços funerários, com base no conhecimento das experiências e necessidades das famílias.