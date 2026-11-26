O presidente norte-americano e o secretário-geral da NATO apelaram à Rússia para evitar ações que possam alargar a guerra na Ucrânia, numa reunião realizada na quarta-feira, na Florida. Donald Trump e Mark Rutte defenderam também a necessidade de alcançar uma solução pacífica para o conflito “o mais rapidamente possível”, de acordo com uma declaração conjunta divulgada esta quinta-feira pela Aliança Atlântica.

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“Discutimos a importância de a Rússia evitar quaisquer ações que, intencionalmente ou não, possam alargar a guerra, bem como a importância de alcançar uma resolução pacífica do conflito o mais rapidamente possível”, lê-se no comunicado publicado no site oficial da NATO.

O encontro de 25 de novembro, realizado na residência de Trump em Mar-a-Lago, teve “um grande impacto” com os principais temas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o conflito no Irão. Os dois responsáveis passaram também em revista os resultados das cimeiras da NATO realizadas em Haia e Ancara, sem anunciarem novos compromissos ou medidas concretas para Kiev.

A declaração conjunta não identifica ações russas específicas que devam ser evitadas, nem apresenta um calendário ou propostas para as negociações de paz. Limita-se a sublinhar a necessidade de impedir uma escalada do conflito e de acelerar uma solução diplomática.

Além da guerra na Ucrânia e do conflito no Irão, Trump e Rutte discutiram a necessidade de continuar a aumentar a despesa militar e o investimento na base industrial de Defesa, tanto nos Estados Unidos como nos restantes países da NATO.

“Falámos também da importância de continuar a aumentar a despesa em Defesa e o investimento na nossa base industrial, tanto nos Estados Unidos como em toda a NATO”, refere a declaração conjunta.

Acordo Kiev-Moscovo tem garantias ainda por definir

O apelo surge poucos dias depois de o republicano ter afirmado, no balanço da sua deslocação à Ásia, que Vladimir Putin lhe tinha transmitido vontade de terminar a guerra por via diplomática. Na sequência da reunião trilateral com o Presidente russo e o homólogo chinês, Xi Jinping, o líder norte-americano disse acreditar que existia uma “boa possibilidade” de alcançar um entendimento entre Moscovo e Kiev.

“Durante a minha reunião bilateral com o presidente Putin, ele expressou claramente o desejo de ver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminar por meios diplomáticos. Estamos a ter conversações muito boas. Acho que há uma boa possibilidade de conseguirmos resolver a questão”, afirmou Trump na altura.

Do lado da NATO, Rutte tem procurado preservar a unidade dos aliados e apoiar os esforços diplomáticos de Washington, mas mantém a distinção entre um eventual acordo de paz e a posição militar da Aliança. Na segunda-feira, o secretário-geral reiterou que a Ucrânia mantém a perspetiva de adesão à NATO, mas que “não existe unanimidade” entre os membros para concretizar essa entrada.

Rutte afirmou também que a posição militar da aliança militar não estará em discussão nas negociações com Moscovo, que ainda terão de começar. “O que não pode acontecer é sermos obrigados a recuar para as fronteiras da NATO de 1997, nem que outros decidam sobre a nossa posição, em vez de serem os próprios aliados a fazê-lo”, advertiu.

As divergências sobre essas garantias ficaram também evidentes esta semana, depois de os negociadores norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, afastarem a possibilidade de enviar tropas ou instalar bases militares dos Estados Unidos na Ucrânia no cenário de pós-guerra.

A posição expõe as diferenças entre Washington e Kiev sobre a forma de garantir a segurança ucraniana. A Administração de Trump estará disponível para considerar compromissos inspirados no artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, relativo à defesa coletiva, mas sem uma presença militar norte-americana no terreno.