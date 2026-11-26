A Unidade de Terapia Intravenosa do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz obteve o nível «Avançado» da acreditação para equipas de infusão e acesso vascular (EIAV).

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Segundo informou o hospital madrileno, na auditoria externa, a equipa documentou a forma como organiza os cuidados e quais os indicadores utilizados para avaliar a segurança dos mesmos, desde a escolha do dispositivo até à sua remoção.

«Esta acreditação reconhece o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, representa uma responsabilidade para continuarmos a avaliar os nossos resultados e a identificar oportunidades de melhoria, sempre com o objetivo de oferecer a cada doente o tratamento de que necessita com a maior segurança e os menores riscos e incómodos possíveis», salientou a enfermeira de referência da Equipa de Terapia Intravenosa do hospital madrileno, Ascensión Revilla.

Os acessos vasculares permitem administrar quimioterapia, nutrição parentérica ou antibiótica prolongada e são essenciais em procedimentos como o transplante de células estaminais hematopoiéticas. De acordo com o estudo nacional EPINE 2025, mais de 75% dos doentes hospitalizados avaliados em Espanha tinham um acesso periférico no dia do estudo.

«A escolha do dispositivo de acesso vascular deve basear-se numa avaliação individualizada de cada doente, tendo em conta as suas características clínicas, o tipo de tratamento e o período de tempo durante o qual o necessitará. Não se trata apenas de inserir um cateter, mas sim de preservar o património venoso, prevenir complicações e facilitar a administração segura e eficaz da terapia intravenosa», explicou o enfermeiro Domingo Barrios, especialista em acesso vascular da Unidade de Terapia Intravenosa do hospital.

RECONHECIMENTO

A norma EIAV, a primeira norma técnica europeia para estes equipamentos, abrange a formação dos profissionais, a aplicação de protocolos, a gestão de riscos, a investigação e a avaliação de resultados. Para preparar a auditoria, a unidade reviu a sua organização e os seus procedimentos; um processo que permitiu identificar quais as práticas que estavam consolidadas e quais as que podiam ser melhoradas.

Desde 2011, a Unidade de Terapia Intravenosa da Fundação Jiménez Díaz presta assistência a doentes internados e em regime ambulatório deste hospital. Entre os dispositivos que a equipa coloca e cuida até à sua remoção encontram-se os cateteres centrais de inserção periférica (PICC), os reservatórios venosos implantáveis no braço (PICC-PORT) e os cateteres de linha média (midline). Também realiza a colocação de vias periféricas em doentes com acesso venoso difícil.

Esta abordagem é fundamental para prevenir complicações associadas aos acessos vasculares, tais como infeções, trombose, flebite, oclusões ou problemas mecânicos. No acompanhamento dos cateteres, a unidade presta especial atenção aos indicadores de infeção e trombose.

«Analisamos periodicamente estes resultados para identificar possíveis problemas, estabelecer medidas preventivas ou corretivas quando necessário e verificar a sua eficácia», explicou a enfermeira Teresa Pastor, especialista em acesso vascular.

MODELO DE CUIDADOS

Conforme salientado pelo Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz num comunicado, a unidade é composta por enfermeiros e enfermeiras especialistas em acesso vascular. A equipa avalia cada doente e dispõe de autonomia clínica para escolher o dispositivo mais adequado. Encarrega-se da sua inserção e acompanhamento, aconselha outras unidades em casos complexos, forma os profissionais que cuidam dos cateteres no dia a dia, desenvolve atividade de investigação e atualiza os seus protocolos de acordo com a evidência científica.

A atividade desta unidade assenta na coordenação com os médicos, as equipas de enfermagem das diferentes áreas e outros serviços hospitalares; uma colaboração que permite dar resposta a situações clínicas complexas e promover a continuidade dos cuidados, também no âmbito ambulatório e, quando necessário, em coordenação com os cuidados de saúde primários. Além disso, se o tratamento continuar em casa, a equipa ensina o doente e os seus cuidadores a manusear o cateter e a reconhecer os sinais de alarme que os levem a procurar assistência médica.

«A qualidade dos cuidados em terapia intravenosa requer profissionais especializados, mas também uma comunicação fluida e uma estreita colaboração entre todas as equipas envolvidas», salientou, por seu lado, a enfermeira Miriam Molina, especialista em acesso vascular.