O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou esta quinta-feira que a Rússia está a preparar um novo ataque de grande envergadura às infraestruturas energéticas, à logística e aos serviços críticos da Ucrânia.

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O alerta surge numa altura em que o enviado norte-americano Jared Kushner afirmou que o Presidente russo, Vladimir Putin, tem “demonstrado contenção” na guerra, ao concordar em não utilizar armas nucleares.

Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, que está a mediar as conversações entre a Rússia e a Ucrânia juntamente com o enviado Steve Witkoff, declarou que, após longas conversas com Putin, acredita que o líder russo deseja a paz, quase cinco anos depois de Moscovo ter invadido a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Putin “concordou em não utilizar armas nucleares – o que é, obviamente, um aspeto muito importante – e garantiu-nos não ter essa intenção”, disse Kushner numa entrevista concedida ao ‘podcast’ MD Meets, da Axel Springer Creators.

“Aquilo que [Putin] defende é a paz, mas a questão é sempre: paz sob que condições?”, observou, depois de as negociações terem atingido “um certo impasse” no que toca ao destino do território ucraniano.

Zelensky e vários líderes europeus criticaram Putin, apontando o que descrevem como uma recusa de Moscovo em ceder para chegar a uma solução de compromisso e uma determinação em prosseguir uma invasão que já causou a morte de centenas de milhares de militares e milhares de civis ucranianos.

Segundo Kushner, Putin pretende estabelecer uma nova relação com Washington, numa altura em que a Rússia quer manter a NATO afastada das suas fronteiras.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, afirmou esta quinta-feira que os Estados Unidos estão a abordar as negociações sobre a Ucrânia reconhecendo a necessidade de eliminar aquilo que a Rússia designa como “causas profundas” do conflito, como “a criação de ameaças à segurança da Rússia, precisamente junto às suas fronteiras”.

Washington está “aberta ao diálogo” e interessada em contactos diplomáticos, afirmou Lavrov, em declarações publicadas na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo na Internet.

Os serviços secretos ucranianos indicaram que Moscovo está “a concluir os preparativos para um novo ataque em grande escala”, revelou esta quinta-feira Zelensky nas redes sociais.

Desde o início da invasão, os ataques russos com mísseis e drones têm devastado a rede elétrica ucraniana, provocado a morte de civis e asfixiado a economia do país.

“Os russos continuam a atacar subestações, linhas elétricas aéreas e toda a rede elétrica”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano, numa ofensiva que, segundo Kiev, visa privar os civis de luz, aquecimento e água canalizada, à medida que o inverno se aproxima.

A Ucrânia está a pressionar os seus aliados para que forneçam mais meios de defesa aérea, afirmou Zelensky, nomeadamente intercetores para os sistemas Patriot, de fabrico norte-americano, com capacidade para abater mísseis balísticos russos, mas cuja disponibilidade tem sido escassa desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em fevereiro deste ano.

Há atualmente equipas a trabalhar para repor o fornecimento de eletricidade em seis regiões ucranianas, depois de a Rússia ter efetuado durante a noite um ataque com mísseis balísticos e 113 drones, indicou o líder ucraniano.

A Força Aérea ucraniana reportou 20 alvos atingidos, e as autoridades indicaram que, entre eles, houve um edifício de habitação, um hospital, um complexo desportivo, estabelecimentos comerciais e um posto de abastecimento de combustível.

A Ucrânia tem utilizado armas de longo alcance de produção nacional para retaliar contra alvos na Rússia; no fim de semana passado, recorreu também a drones navais para atingir um navio da Marinha russa ancorado num porto na Líbia. Este ataque sugere que a guerra está a alastrar para além da Ucrânia, o que tem alarmado alguns líderes europeus.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou esta quinta-feira que apoia a luta da Ucrânia contra a Rússia, mas sublinhou que o conflito “não deve nem pode alastrar ao Mediterrâneo”.

“Penso que devemos ser muito claros quanto a isto, como temos sido nos últimos dias, tanto com os nossos amigos ucranianos como com os nossos parceiros”, declarou Meloni, durante uma cimeira da União Europeia, em Bruxelas.

O Estado-Maior-General da Ucrânia afirmou esta quinta-feira que as forças ucranianas atingiram um aeródromo militar russo e umas instalações de extração de petróleo, em dois ataques durante a noite.

Um ataque com drones ucranianos a um parque de estacionamento, na parte da região ucraniana de Zaporijia ocupada pela Rússia, fez cinco mortos e três feridos, segundo responsáveis locais nomeados por Moscovo.

Na região russa de Krasnodar, um ataque com drones feriu quatro pessoas e causou danos em quatro edifícios residenciais, segundo as autoridades locais.

O Ministério da Defesa russo declarou que as suas forças intercetaram 343 drones ucranianos durante a noite, sobre 15 regiões russas, a Crimeia – ilegalmente anexada pela Rússia em 2014 – e os mares Negro e de Azov.

Kiev ataca refinaria russa

Os serviços secretos ucranianos (GUR) anunciaram que atacaram esta quinta-feira uma refinaria na região russa de Krasnodar, que provocou um incêndio e graves danos nas instalações petrolíferas da empresa russa Slaviansk Eco.

“Foram atacadas instalações-chave de produção, uma zona de tanques de armazenamento e um oleoduto”, pode ler-se no comunicado do GUR.

O ataque provocou um incêndio no perímetro da refinaria, que, segundo as forças ucranianas, processa anualmente 5,2 milhões de toneladas de petróleo, transformadas em gasolina, gasóleo e fuelóleo. Parte destes produtos é posteriormente fornecida ao Exército russo.

A empresa petrolífera reagiu ao ataque num comunicado no qual admitiu “incêndios graves nas instalações danificadas”. O ataque ocorreu numa altura em que a produção nas instalações já se encontrava paralisada para trabalhos de reparação, devido aos danos causados por um ataque anterior levado a cabo por Kiev em setembro, precisou a empresa russa.

“Os reservatórios de armazenamento de produtos petrolíferos pesados foram destruídos”, enquanto “os reservatórios de armazenamento de petróleo e os oleodutos a eles ligados foram perfurados”, detalhou a Slaviansk Eco no comunicado.

(Notícia atualizada às 18h25 com mais informação)