O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, desvalorizou as “divergências” existentes entre Governo e Parlamento. Em declarações aos jornalistas, em Aveiro, garantiu que “não é a primeira vez que há uma divergência, incluindo em matérias do Orçamento do Estado (OE)”, recordando outros governos como o de Cavaco Silva ou António Costa, e defendeu que “a democracia tem mecanismos para poder dirimir este tipo de situações“.

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Aguiar-Branco disse ainda não fazer avaliações de mérito sobre a matéria em causa, isto é, a aplicação do IVA zero, a revogação dos benefícios fiscais das rendas e o suplemento das pensões. No seu entender, a obrigação do presidente da Assembleia da República é de “é que todos os grupos parlamentares que têm mecanismos regimentais e constitucionais para poderem reagir que o façam“.

Remeteu depois para a conferência de líderes, que considerou a primeira “manifestação dessa realidade” por parte do Parlamento, e a segunda é o “debate de urgência para a fiscalização política do ponto de vista desta realidade“, agendado para a próxima quinta-feira. “Como presidente da Assembleia da República, garantirei que, religiosamente, a Constituição e o Regimento serão sempre cumpridos“, acrescentou.

Aguiar-Branco clarificou depois que a redação final do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) não pode ser alterada substantivamente, ao contrário do que pretende o Chega. “O processo legislativo na Assembleia vai terminar, mas depois não termina até à entrada em vigor quando for publicada pelo Presidente da República. E daqui até lá podem haver, efetivamente, várias medidas que podem ainda retardar a entrada em vigor, consoante haja ou não haja pedidos de fiscalização da constitucionalidade“, disse.

Em causa estão declarações do primeiro-ministro que, numa entrevista à RTP, garantiu que não vai criar uma lista de alimentos abrangidos pelo ‘IVA zero’, não vai alterar a tributação das rendas moderadas até 2.300 euros e não vai assumir a obrigação de tornar permanentes futuros bónus nas pensões. Entretanto, Luís Montenegro, em Bruxelas, sublinhou que não tem “dúvidas constitucionais” e que, por isso, “o Governo não tem nenhuma intenção de recorrer ao Tribunal Constitucional”.

Assim, a bola fica do lado do Presidente da República, António José Seguro. A Constituição permite-lhe pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva de algumas das normas do OE, promulgá-lo e requerer posteriormente a fiscalização sucessiva, ou exercer o veto político.