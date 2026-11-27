O programa Alentejo 2030 tem aberto um aviso de concurso para apoiar o reforço da oferta formativa em áreas estratégicas ligadas à transição energética e climática, com uma dotação de 3,5 milhões de euros, foi esta sexta-feira divulgado.

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Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo indicou que o aviso destina-se às instituições de ensino superior públicas da região habilitadas para a oferta de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP).

A iniciativa disponibiliza uma dotação de 3,5 milhões de euros, cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+), com uma taxa máxima de 95%, com vista a “apoiar a oferta formativa das instituições públicas de ensino superior da região“.

Pretende-se promover “a criação e desenvolvimento de formações alinhadas com as prioridades da Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Alentejo (EREI-RIS3) e focadas na capacitação de profissionais para os desafios da descarbonização e transição ecológica”.

Segundo a CCDR do Alentejo, os cursos financiados deverão contribuir para o desenvolvimento de competências nas áreas das energias renováveis, eficiência energética, edifícios sustentáveis, mobilidade elétrica e infraestruturas de carregamento, economia circular, entre outras.

“Este apoio está alinhado com as prioridades europeias de competitividade e sustentabilidade, em consonância com o ‘Clean Industrial Deal’, iniciativa da Comissão Europeia que procura acelerar a descarbonização da indústria, estimular a inovação, criar emprego qualificado e reforçar a competitividade”, frisou.

Assinalando que os TeSP “constituem uma oferta formativa de natureza profissional inserida no ensino superior, o organismo referiu que estes cursos permitem “aproximar as qualificações das necessidades reais do mercado de trabalho“.

O apoio é exclusivo para operações a desenvolver na NUTS II Alentejo (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos), sendo a respetiva elegibilidade determinada pelo local onde a formação é realizada.

As candidaturas terminam às 18h00 do dia 22 de janeiro de 2027.