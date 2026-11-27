O Alentejo foi uma das seis regiões da União Europeia onde o valor da produção de fruta ultrapassou os mil milhões de euros em 2024, enquanto o Algarve surge como a terceira em que a fruta tem maior peso no total das culturas agrícolas. Os dados são do Eurostat e foram publicados esta sexta-feira.

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Com um valor de 1,1 mil milhões de euros na produção de fruta, a região alentejana ocupa assim o sexto posto no Velho Continente, sendo a única portuguesa a figurar neste grupo restrito que é liderado pela Andaluzia (Espanha) com 5,1 mil milhões de euros. Seguem-se a Macedónia Central (Grécia), Comunidade Valenciana (Espanha), Sicília (Itália) e Provença – Alpes – Costa Azul (França).

Por outro lado, o gabinete de estatísticas europeu destaca igualmente o Algarve no que toca ao peso da fruta no valor total da produção agrícola. Com uma proporção de 77,6%, apenas perde para Bolzano, em Itália (80,8%) e para o território ultramarino francês de Martinica (78,7%). Com uma proporção superior a 50% surgem ainda três regiões na Grécia (Dytiki Makedonia, Kentriki Makedonia e Ipeiros), duas em Espanha (Canárias e Comunidade Valenciana) e a região de Limburgo, na Bélgica.

Participação das frutas na produção agrícola total (2024)

No conjunto da União Europeia, a fruta valeu 39,9 mil milhões de euros em 2024, o equivalente a 7,5% do total da produção agrícola, avaliada em 533 mil milhões de euros. As culturas vegetais representaram 50,5% do total e a produção animal 41%, com o restante a advir de serviços agrícolas e atividades secundárias.

Em termos absolutos, mostram os números do Eurostat, a Andaluzia manteve-se no período em análise como a região com maior produção agrícola: 16,7 mil milhões de euros. À região espanhola seguiram-se a Bretanha francesa (10,7 mil milhões) e a alemã Weser-Ems e a italiana Lombardia (ambas com 9,6 mil milhões).