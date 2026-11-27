A ANA pretende arrancar a negociação dos parâmetros do modelo económico do novo aeroporto com o Governo logo após a apresentação do Relatório Financeiro, em meados de janeiro, em vez de esperar pela apresentação do dossiê completo de candidatura. Objetivo é ganhar um ano nos prazos para a abertura do Luís de Camões, aproximando-se da data do Executivo.

Ao longo do processo de preparação da candidatura da ANA à construção do novo aeroporto de Lisboa (NAL) têm surgido algumas discordâncias com o Ministro das Infraestruturas e Habitação. A mais visível…