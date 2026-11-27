Exclusivo ANA antecipa negociação com Governo para ganhar um ano no novo aeroportopremium
Concessionária vai avançar com negociação da adenda ao contrato de concessão logo após entrega do Relatório Financeiro. Objetivo é reduzir prazo para a abertura para 2036.
A ANA pretende arrancar a negociação dos parâmetros do modelo económico do novo aeroporto com o Governo logo após a apresentação do Relatório Financeiro, em meados de janeiro, em vez de esperar pela apresentação do dossiê completo de candidatura. Objetivo é ganhar um ano nos prazos para a abertura do Luís de Camões, aproximando-se da data do Executivo.
Ao longo do processo de preparação da candidatura da ANA à construção do novo aeroporto de Lisboa (NAL) têm surgido algumas discordâncias com o Ministro das Infraestruturas e Habitação. A mais visível…
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