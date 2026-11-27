O ativo

O setor de recursos naturais do principal índice europeu, o Stoxx 600, junta as maiores cotadas europeias de mineração, metais, florestas e papel. A maioria das empresas no subíndice são britânicas, e cerca de um quinto do peso, em termos de capitalização bolsista, é da Rio Tinto, seguida pela Anglo American com 16% e a Glencore com 15%.

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A marca

O setor tem estado em rota de desvalorização desde setembro, atingindo mesmo mínimos do ano abaixo dos 650 pontos, e tem conseguido nas últimas duas sessões recuperar. A valorização desta sexta-feira, em torno dos 3%, juntamente com um ganho semelhante na quinta-feira deverá dar ao índice a melhor semana desde meados de agosto.

A causa

As matérias-primas, principalmente as relacionadas com o fabrico de infraestrutura de inteligência artificial (IA) têm sido penalizadas pelo sell-off neste mercado, mas esta sexta-feira os investidores recuperaram algum do apetite, com maior acalmia nas bolsas. A valorização dos metais, como o cobre e o ouro, tem um efeito imediato no desempenho do índice setorial.

O que esperar a seguir

Numa altura em que as bolsas norte-americanas estão muito expostas à volatilidade em torno da IA, com o índice a depender de forma significativa de um conjunto de cotadas do setor tecnológico, vários analistas têm defendido uma rotação para o lado de cá do Atlântico. Isto porque as ações europeias estão a oferecer refúgio face às oscilações mais agressivas noutros mercados, com o Stoxx 600 a apresentar um desempenho superior este ano, ao somar quase 8%.

As cotadas europeias oferecem também mais estabilidade por outras vias, nomeadamente dividendos e programas de recompra de ações, recordam os analistas do Barclays, citados pela Bloomberg. Além disso, o setor industrial europeu, onde se incluem as empresas de recursos naturais, apresenta uma carteira de encomendas menos volátil e cíclica do que a dos semicondutores, com compromissos que se estendem por vários anos, e a região continua a beneficiar da despesa pública e de preços mais baixos do petróleo.

“A recente rotação setorial, impulsionada por preocupações com um abrandamento na implementação da IA e pelos riscos políticos, cria oportunidades num contexto macroeconómico em melhoria, especialmente no setor industrial“, resumem numa nota os estrategas Maximilian Uleer e Carolin Raab, do Deutsche Bank.

A frase