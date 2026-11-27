Exclusivo Bancos vendem carteira de hotéis de luxo à Explorer por mais de 700 milhõespremium
Transação engloba mais de 40 ativos turísticos em Portugal, incluindo hotéis de luxo como o Six Senses Douro Valley e campos de golfe. Novobanco, BCP e CGD eram os bancos com maior exposição ao fundo.
A Explorer Investments anunciou esta sexta-feira ter chegado a um acordo com os bancos que detêm participações no fundo de promoção turística Discovery para a aquisição, “através de um novo fundo de capital de risco por si gerido”, das participações detidas indiretamente num conjunto de hotéis de luxo e outros ativos turísticos.
A transação deve ficar fechada por um valor global entre os 700 e os 750 milhões de euros, segundo apurou o ECO junto de fonte próxima da operação. Engloba mais de 40…
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