A Explorer Investments anunciou esta sexta-feira ter chegado a um acordo com os bancos que detêm participações no fundo de promoção turística Discovery para a aquisição, “através de um novo fundo de capital de risco por si gerido”, das participações detidas indiretamente num conjunto de hotéis de luxo e outros ativos turísticos.

A transação deve ficar fechada por um valor global entre os 700 e os 750 milhões de euros, segundo apurou o ECO junto de fonte próxima da operação. Engloba mais de 40…