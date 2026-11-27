⚡ ECO Fast A Betclic diz ter contribuído com cerca de 48 milhões de euros para o desporto em Portugal nos últimos 12 meses, entre impostos e patrocínios.

O setor das apostas online gerou cerca de 380 milhões de euros em receita fiscal para o Estado, dos quais 65,3 milhões foram destinados ao desporto.

A empresa afirma liderar o mercado desportivo em Portugal e sublinha que a fiscalidade ajuda a explicar a diferença face aos operadores ilegais.

A Betclic contribuiu no último ano com cerca de 48 milhões de euros para o desporto em Portugal. O valor foi avançado por Tiago Simões, country manager da Betclic em Portugal, durante um encontro esta quinta-feira com jornalistas em Bordéus, França, na sede principal da empresa de apostas desportivas.

“Nos últimos 12 meses, a contribuição da Betclic para o desporto em Portugal foi de cerca de 48 milhões de euros. Este valor poderá até estar calculado por defeito, ou seja, poderá ser superior, uma vez que inclui, basicamente, a componente dos impostos e a dos patrocínios”, explicou o responsável.

No que diz respeito aos patrocínios, a presença da empresa estende-se a várias modalidades e competições. “São muito extensos e passam pela Liga Portugal Betclic, que é provavelmente o mais conhecido, mas também pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Seleção Nacional, desde junho, por ocasião do Mundial, pelas ligas de basquetebol masculino e feminino, pelo Estoril Open e por todo o andebol, desde as seleções ao campeonato Betclic”, detalhou.

A Betclic iniciou a operação em Portugal em 2016 e emprega atualmente 31 pessoas no país. O escritório de Lisboa está sobretudo focado nas áreas de marketing e publicidade, com trabalho direcionado para as especificidades do mercado nacional, que é o segundo maior da empresa de apostas desportivas, fundada em Londres em 2005.

Receita fiscal do jogo ‘engorda’ cofres do Estado

Mas o peso da indústria não se esgota na contribuição anunciada pela empresa. De acordo com os números apresentados por Tiago Simões, o setor das apostas online gerou cerca de 380 milhões de euros em receita fiscal para o Estado nos últimos 12 meses, dos quais 175 milhões dizem respeito às apostas desportivas e 205 milhões ao casino online. A tributação distingue as duas componentes da atividade: nas apostas desportivas, o imposto corresponde a 8% do valor apostado, enquanto no casino incide sobre 25% da margem do operador.

“Nas apostas desportivas, temos de pagar 8% do valor que os utilizadores apostam, independentemente de nós ganharmos ou perdermos a aposta“, explicou Tiago Simões, apontando para um dos encargos de operar num mercado regulado.

Na distribuição das receitas fiscais das apostas desportivas, 65,3 milhões de euros foram destinados ao desporto nos últimos 12 meses, segundo os dados apresentados. O responsável considera, contudo, que esta contribuição continua a ser pouco reconhecida pelos portugueses. “O setor das apostas tem também um papel relevante no financiamento público e na economia nacional”, reforçou Tiago Simões.

A fiscalidade e os custos de operação são, aliás, um dos argumentos utilizados pela empresa para explicar as diferenças entre operadores legais e ilegais. Em Portugal, estima-se que 40% das pessoas que apostam usam sites ilegais.

“Um operador ilegal pode, perfeitamente, ter odds melhores do que as nossas”, reconheceu Tiago Simões, apontando para os encargos fiscais, técnicos, operacionais e regulatórios que os operadores licenciados têm de suportar e que não se aplicam a quem opera fora das regras.

É também neste contexto que a Betclic reivindica uma posição de liderança no mercado português. “Somos líderes do mercado no desporto de forma absolutamente incontestada”, afirmou o country manager. O responsável ressalvou, contudo, que não pode apresentar uma quota de mercado, uma vez que não existem números oficiais partilhados pelos operadores. No segmento do casino, onde existe um maior número de concorrentes, reconheceu ser mais difícil aferir essa posição, embora considere que a empresa ocupa o primeiro lugar quando consideradas as duas áreas de atividade.

A dimensão da operação ajuda a perceber a escala do negócio. A nível global, a Betclic disponibiliza mais de 50 modalidades desportivas e acompanha mais de mil eventos por dia, num total de cerca de 400 mil por ano. Em Portugal, a oferta abrange 27 modalidades e aproximadamente 160 mil eventos anuais. No conjunto da operação, a empresa contabiliza mais de dois milhões de apostas por dia, o equivalente a cerca de 700 milhões ao longo de um ano.

No mercado português, o futebol concentra a maior parte da atividade, representando cerca de 70% das apostas desportivas realizadas na plataforma. O ténis surge em segundo lugar, com 20%, seguindo-se o basquetebol, com 6%. O hóquei no gelo representa 1%, enquanto as restantes modalidades somam os 3% remanescentes. Desde agosto, com arranque da nova época desportiva, a empresa contabiliza já mais de 30 milhões de apostas em Portugal.

Na estratégia de patrocínios, a empresa destaca também a aposta na igualdade entre modalidades masculinas e femininas. No basquetebol, Tiago Simões assegura que o investimento é equivalente nas duas principais competições nacionais. “Temos um investimento igual na liga feminina e na liga masculina”, afirmou. A presença da marca estende-se ainda às seleções femininas de futebol e andebol, numa estratégia que procura alargar o apoio a modalidades e competições que tradicionalmente recebem menos atenção mediática

*O jornalista viajou para Bordéus a convite da Betclic.