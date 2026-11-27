O Conselho Metropolitano do Porto aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, manter o preço do passe andante metropolitano nos 40 euros e aumentar os títulos ocasionais em 2,66%. O preço do passe andante metropolitano está congelado desde 2019.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

À margem da reunião, o secretário metropolitano Tiago Araújo explicou à Lusa que o aumento dos ocasionais será de 2,66%, mas afirmou não ter contas feitas para partilhar o preço final destes bilhetes.

Segundo contas da Lusa, em 2027 o título Z2 vai passar de 1,40 para 1,43 euros, o título Z3 vai passar de 1,85 para 1,89 euros, o título Z4 vai passar de 2,30 para 2,36 euros, o título Z5 vai passar de 2,80 para 2,87 euros, o título Z6 vai passar de 3,25 para 3,33 euros, o título Z7 vai passar de 3,75 para 3,84 euros, o título Z8 vai passar de 4,20 para 4,31 euros e o título Z9 vai passar de 4,65 para 4,77 euros.

Após a reunião do conselho metropolitano, os 17 municípios da Área Metropolitano do Porto (AMP) reuniram, à porta fechada, com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Após esse encontro, em declarações aos jornalistas, o presidente da AMP, Pedro Duarte, explicou que puderam partilhar qual a estratégia metropolitana para a mobilidade e também “ouvir aquilo que é a visão do Governo para esta região”.

“Tem havido, felizmente, um alinhamento muito importante e que contraria algo que aconteceu no passado. Acho que, nesta altura, a ligação entre o Governo e a área metropolitana é muito clara: as estratégias estão alinhadas e temos podido trabalhar em conjunto algumas medidas de curto prazo”, acrescentou Pedro Duarte, que é também presidente da Câmara do Porto.

O autarca exemplificou a execução de medidas a curto prazo com a proibição de pesados na Via de Cintura Interna (VCI), e afirmou agora estão a olhar para “grandes projetos” de futuro, como a ligação do metro à Trofa, as novas linhas de Gondomar II e Maia II, entre outros.

Sobre o aproveitamento da Linha do Vouga para a expansão do metro aos concelhos do sul da AMP, medida anunciada pelo ministro das Infraestruturas no início do mês, Pedro Duarte disse ainda não ter sido discutido “a forma como se vai materializar”, porque ainda “há uma necessidade de um estudo” para perceber qual a melhor metodologia.