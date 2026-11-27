A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu esta sexta-feira que a Black Friday tem feito aumentar as vendas do retalho, que se sente pressionado a aplicar descontos, embora no período seguinte haja uma retração nas compras.

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“Cada vez mais, as pessoas aguardam [pela ‘Black Friday’] para fazerem compras. Cada vez mais, o impacto é maior. Acima de tudo, é uma oportunidade muito grande para o consumidor“, defendeu Miguel Pina Martins da CCP, em declarações à Lusa.

A confederação avisou que é preciso ter cuidado com “falsos descontos”, apesar de ressalvar que, regra geral, o comerciante cumpre bem a lei.

Miguel Pina Martins referiu que este é um período em que os comerciantes acabam por ser pressionados a baixar os preços dos produtos e que após a ‘Black Friday’ há uma retração no consumo.

“As pessoas vão a uma loja e se ela não faz descontos deixam essa compra para depois, mas pode acontecer [o consumidor] não voltar a essa mesma loja porque, entretanto, fez a compra que queria numa que tinha descontos. É criada quase que uma obrigatoriedade de participar”, ilustrou.

Já sobre o facto de evento não durar apenas um dia, mas poder prolongar-se por uma semana ou um mês, a CCP disse que esta é uma tendência que tem vindo a crescer e que impacta positivamente as vendas do comércio.

Relativamente à época do Natal, notou ser ainda cedo para fazer perspetivas, mas adiantou que a tendência das vendas terá de ser de crescimento ou os retalhistas ficarão numa situação financeira complicada.

“Os custos fixos obrigam a isso. Se as vendas não crescerem, as coisas ficam complicadas. O aumento do salário mínimo empurra os outros salários e isso tem um preço muito grande, que obriga as lojas a reinventarem-se. Se não o conseguirem fazer, fica difícil”, explicou.

Apesar de ainda não dispor de dados fechados sobre as vendas do retalho este ano, a CCP sublinhou que 2026 “não correu mal” e que, no conjunto, poderá haver um crescimento em relação ao ano anterior.

Alguns setores viram a sua atividade abrandar nos últimos tempos devido ao tempo, mas isto poderá não penalizar os números globais.

Em causa está, por exemplo, o setor da moda, uma vez as vendas das coleções de inverno podem ter avançado mais tarde devido ao bom tempo.

Contudo, na restauração a ausência de chuva e frio poderá ter potenciado o negócio.

“O sentimento é misto, mas, se calhar, com um ligeiro crescimento. Até ao lavar dos cestos é vindima”, rematou.