O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou esta sexta-feira que “o país não está mergulhado no caos” e reiterou que o partido não viabilizará quaisquer instrumentos que tenham em vista criar uma crise política.

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“Pelo Partido Socialista não haverá qualquer crise política e não viabilizaremos quaisquer instrumentos que tenham em vista criar uma crise política, independentemente da forma que eles venham a ganhar”, disse.

José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas no Funchal, referia-se ao desafio lançando pelo líder do Chega, André Ventura, para o primeiro-ministro apresentar no Parlamento uma moção de confiança ao Governo, considerando a sua recusa em cumprir algumas normas do Orçamento para 2027.

“O país não está mergulhado no caos, porque acabou de aprovar um Orçamento na Assembleia da República”, disse, reforçando: “Para sermos afirmativos e sermos construtivos, o Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado com votos dos PSD e do CDS e com a abstenção do Partido Socialista e do JPP. Todos os outros partidos votaram contra. Pelos outros partidos, de facto, estaríamos no caos, sob o ponto de vista orçamental. Mas o Partido Socialista viabilizou pela abstenção.”

Sobre os produtos aos quais aplicar o IVA zero aprovado no OE2027, o líder do PS remeteu para a lista de 44 bens alimentares estabelecida em 2023, sublinhando que o partido diz “dar liberdade ao Governo” para a corrigir, caso entenda necessário.

“Basta que se vá à lista de 2023”, sustentou.