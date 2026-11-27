A Caixa Geral de Aposentações (CGA) já concluiu a reapreciação de cerca de 6.300 dos 7.300 pedidos de reinscrição de trabalhadores anteriormente recusados, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional (TC), sendo que os resultados serão comunicados aos empregadores e aos trabalhadores na primeira quinzena de dezembro, segundo avança o Público (acesso pago). Em resposta ao jornal, o organismo confirmou que “os remanescentes 1.000 estão a ser analisados neste momento“.

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Em causa está uma norma da Lei 45/2024, declarada inconstitucional pelo TC em outubro, que impedia determinados funcionários públicos de regressarem à CGA depois de terem transitado para o regime geral da Segurança Social. Os juízes do Palácio Ratton consideraram, por unanimidade, que a aplicação retroativa dessa restrição aos trabalhadores que tinham retomado funções públicas até 27 de dezembro de 2024 violava o princípio da confiança. Na sequência do acórdão, a CGA decidiu reapreciar automaticamente os pedidos que tinham sido recusados com base nessa disposição.

O organismo está também a avaliar a situação dos trabalhadores que não chegaram a solicitar a reinscrição. Embora a análise jurídica esteja “em fase adiantada”, ainda não foi concluída, estando a CGA a solicitar pareceres para definir os procedimentos a adotar. No início de dezembro, espera divulgar orientações aos empregadores sobre a forma de promover a reinscrição de quem pretenda regressar ao regime e ainda não tenha apresentado um pedido.