O Chega apresentou esta sexta-feira um projeto de lei que prevê a isenção de IVA sobre o mesmo cabaz de bens alimentares aprovado em 2023 para contornar a recusa do primeiro-ministro em concretizar esta medida do Orçamento.

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A iniciativa legislativa divulgada esta sexta-feira pelo partido dá seguimento ao anúncio feito pelo presidente do Chega, André Ventura, na quinta-feira, quando desafiou o PS e os restantes partidos que aprovaram a alteração ao Orçamento do Estado a viabilizarem também esta medida.

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações.

O líder do executivo considerou que em algumas votações no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, o Parlamento “quis impor ao Governo a imposição de legislar”, mas “terão de ser os emissários a fazê-lo”.

No projeto de lei, o Chega estabelece que a isenção de IVA deve entrar em vigor entre 1 de janeiro e 31 de março de 2027, tal como previsto na proposta de alteração do PS ao Orçamento aprovada à revelia do Governo, e reproduz na íntegra a lista de produtos da iniciativa com um objetivo semelhante para responder à inflação, aprovada em 2023 pelo Governo socialista de António Costa.

A lista inclui vários exemplos de cereais, legumes, frutas, laticínios, leguminosas, carne, peixe, gorduras e óleos, bebidas e iogurtes de base vegetal e produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos.

O Chega propõe ainda que o Governo proceda à avaliação e acompanhamento do impacto da medida no prazo de um mês após a sua entrada em vigor, isto é, no final de janeiro de 2027.

Na exposição de motivos do projeto de lei, o Chega visa, perante a posição do primeiro-ministro de que o Governo não definiria a lista de alimentos isentos de IVA, “concretizar a disposição aprovada em sede orçamental, identificando expressamente os bens alimentares essenciais abrangidos pela isenção e afastando o argumento da ausência de uma lista que permita a sua aplicação”.

“O Chega assume, assim, a iniciativa de estabelecer as condições legislativas necessárias para que a decisão parlamentar possa produzir efeitos no período previsto, impedindo que a discordância política do Governo comprometa esta medida de proteção do poder de compra das famílias portuguesas”, lê-se.

A proposta de alteração do PS, viabilizada pelo Chega contra a vontade do Governo, previa que o executivo definisse no próximo ano “um conjunto de bens alimentares essenciais a sujeitar a uma taxa de IVA de 0%, a aplicar entre 1 de janeiro e 31 de março de 2027” e estabelecia, como contrapartida, a revogação dos benefícios fiscais de IRS criados pelo Governo para os proprietários de casas arrendadas até 2.300 euros, abrangidas pelo conceito de “renda moderada”.

Esta sexta-feira, questionado sobre os produtos aos quais aplicar o IVA zero aprovado no OE2027, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, remeteu para a lista de 44 bens alimentares estabelecida em 2023, sublinhando que o partido diz “dar liberdade ao Governo” para a corrigir, caso entenda necessário. “Basta que se vá à lista de 2023”, sustentou.