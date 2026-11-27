Cinco países europeus da NATO vão adquirir mais de 400 viaturas de combate de infantaria CV90 à BAE Systems, num contrato avaliado em seis mil milhões de dólares (cerca de 5,5 mil milhões de euros). A operação, que junta a Finlândia, Suécia, Noruega, Lituânia e Países Baixos, representa uma das maiores iniciativas de aquisição conjunta de equipamento terrestre da Aliança Atlântica e pretende reforçar a capacidade militar e a cooperação entre os cinco exércitos.

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O acordo foi formalizado esta sexta-feira, numa cerimónia em Estocolmo, e abrange a versão CV9035 MkIV Nordic Edition, desenvolvida pela subsidiária sueca BAE Systems Hägglunds. Os contratos foram atribuídos através de acordos de encomenda separados, mas assentam num mesmo quadro de aquisição, que estabelece uma configuração comum para as viaturas.

“Esta aquisição demonstra a força da cooperação nórdica e aliada e sublinha a confiança depositada na família CV90 — agora alargada à Lituânia — como a espinha dorsal de forças mecanizadas modernas e altamente capazes”, afirma Tommy Gustafsson-Rask, diretor-geral da BAE Systems Hägglunds, citado em comunicado.

A aquisição inclui mais de 400 veículos e opções para encomendar aproximadamente mais 100 unidades. A Suécia ficará com 60 das viaturas previstas, enquanto a Finlândia confirmou a aquisição de 160, num contrato avaliado em 2,8 mil milhões de euros, que inclui a possibilidade de encomendar mais 100 unidades. A operação foi classificada pelo ministro da Defesa finlandês, Antti Häkkänen, como a maior aquisição conjunta de equipamento terrestre da NATO, de acordo com a Reuters.

O CV90 é um veículo blindado de combate de infantaria, concebido para transportar militares e apoiar operações terrestres. A versão contratada dispõe de um canhão de 35 milímetros, uma metralhadora e mísseis anticarro, permitindo enfrentar diferentes tipos de ameaças no campo de batalha. No caso da encomenda finlandesa, os veículos terão também capacidades de defesa contra drones, uma adaptação que reflete as lições retiradas da guerra na Ucrânia.

Um dos elementos centrais do acordo é a criação de uma rede de fornecedores distribuída pelos países participantes, que ficará responsável pela produção das viaturas e dos respetivos componentes. O modelo pretende transferir conhecimento técnico para as indústrias nacionais, reforçar a segurança do abastecimento e aumentar a capacidade de produção europeia de veículos de combate.

O programa inclui ainda sistemas de apoio, documentação técnica, formação de tripulações, peças sobresselentes, ferramentas especializadas e equipamento de teste. A configuração comum deverá permitir reduzir os tempos de entrega de componentes, simplificar a manutenção e facilitar a formação e a transição de militares entre os diferentes exércitos.

A encomenda surge num contexto em que os países europeus da NATO procuram aumentar as capacidades terrestres e modernizar os equipamentos militares, perante a ameaça russa e as exigências de maior investimento em Defesa.