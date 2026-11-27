Se precisar de atestar o depósito do automóvel, é melhor aguardar pelo início da próxima semana para se deslocar aos postos de abastecimento. A partir de segunda-feira, os preços dos combustíveis voltam a descer de forma significativa.

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O preço do diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer 8,5 cêntimos, enquanto o da gasolina deverá descer cinco cêntimos, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP) através de informação transmitida por fontes do setor.

A confirmarem-se as previsões do ACP para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai descer até aos 1,95 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 espera-se que caia até aos 1,801 euros por litro. Por comparação, o preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira 2,035 euros, enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,851 euros, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O ACP avisa que, ao dirigir-se às bombas de combustível, pode encontrar postos com preços mais altos que o previsto, porque o setor é “liberalizado” e explica também que, como a previsão tem por base o valor da matéria-prima no fecho dos mercados de quinta-feira, é possível que haja efeito nos postos se hoje as cotações do crude se agravarem, o que se está a verificar.

Petróleo a caminho de travar terceira semana de quedas

É precisamente o que está a acontecer. A cotação do chamado ‘ouro negro’ está a subir entre 1% e 2%, preparando-se para interromper três semanas consecutivas de perdas, após quatro dias de subidas. A valorização faz com que Brent negoceie acima dos 90 dólares por barril.

O barril de Brent, o crude do Mar do Norte que serve de referência para a Europa, sobe 0,62% para os 92,24 dólares, enquanto o valor do WTI, produzido no Texas, avança 2,29% para os 85,60 dólares por barril. Segundo a agência Reuters, os ataques a navios-tanque no Estreito de Ormuz e a infraestruturas de energia na Arábia Saudita reacenderam as preocupações em torno do abastecimento de petróleo proveniente do Médio Oriente.

“Consideramos que o Brent ainda pode subir acima dos 100 dólares por barril, mesmo sem uma nova escalada grave no Médio Oriente, mas isso exige, cada vez mais, provas de uma restrição na oferta disponível”, explicaram os analistas Brian Martin e Daniel Hynes, da ANZ, numa nota de research divulgada pela agência noticiosa.

A OPEP+, que inclui a Arábia Saudita e a Rússia, chegou a um acordo de princípio, na reunião de domingo, para manter as metas de produção de petróleo pelo menos durante o primeiro trimestre de 2027.

Notícia atualizada às 10h54 com mais informação