Confiança dos consumidores recupera após três meses em queda e clima económico estabiliza
Melhores perspetivas sobre a economia e as finanças das famílias impulsionaram a recuperação. Entre as empresas, indústria e serviços ganharam confiança, mas comércio e construção recuaram.
A confiança dos consumidores recuperou em novembro, interrompendo uma sequência de três meses consecutivos de descidas, enquanto o indicador de clima económico estabilizou, depois de ter recuado nos dois meses anteriores, mostram os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
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De acordo com os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores relativos a novembro, a recuperação do indicador de confiança dos consumidores foi impulsionada por uma melhoria das expectativas quanto à evolução da economia portuguesa, à situação financeira dos agregados familiares e à realização de compras importantes.
Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada das finanças das famílias tiveram um contributo ligeiramente negativo.
Indicador de confiança dos consumidores:
Quanto às empresas, a estabilização do clima económico esconde comportamentos distintos entre setores. Por um lado, a confiança aumentou na indústria transformadora e nos serviços. No primeiro caso, a melhoria prolongou a recuperação iniciada em setembro, ao passo que os serviços beneficiaram de melhores perspetivas quanto à evolução da procura, contrariando, assim, a evolução de outubro, quando registaram uma quebra “de forma acentuada, prolongando uma trajetória descendente iniciada em julho”.
Já nos setores do comércio e da construção e obras públicas, os dados do INE apontam para uma diminuição dos indicadores de confiança em novembro, o que contrasta com o aumento registado no mês precedente. A descida no comércio é explicada pelas perspetivas menos favoráveis quanto à atividade nos próximos três meses, enquanto na construção o contributo negativo veio das expectativas de emprego.
Indicador de clima económico:
De igual modo, as perspetivas de evolução dos preços de venda apresentam diferenças: as expectativas dos empresários aumentaram nos serviços, mas diminuíram no comércio, na construção e na indústria transformadora; entre os consumidores, tanto as opiniões sobre a evolução passada dos preços como as expectativas futuras registaram um decréscimo em novembro.
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