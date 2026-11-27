A Conforama apresentou as suas novas propostas de mobiliário e decoração para a época, no âmbito de um evento que reuniu tendências e soluções práticas para preparar a casa para a chegada das festas e desfrutar dela durante todo o ano.

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A empresa, imersa numa nova fase da marca, continua empenhada em levar as tendências de decoração a todos os lares, independentemente do seu estilo, necessidades ou orçamento. Neste contexto, a Conforama alarga a sua oferta de mobiliário e decoração com novas peças que dão continuidade às duas linhas estéticas que marcam a estação: «Refúgio acolhedor» e «Espírito dos anos 70».

Tal como explicou Clara Porta, responsável pelas Tendências da empresa, «observamos como evoluem as prioridades das pessoas no seu lar. Procuram espaços que sejam práticos, confortáveis e funcionais, mas sem abdicar do design nem das tendências».

A Conforama conta com uma rede de 42 lojas em Espanha e um canal online, e uma oferta que abrange sofás, salas de estar, mobiliário de quarto, cozinhas, eletrodomésticos, têxteis e decoração. A empresa, que se destaca pelas suas vendas na área dos artigos de descanso e sofás, tem vindo a impulsionar, nos últimos anos, o segmento das cozinhas, com projetos à medida concebidos por consultores especializados, bem como a decoração e os eletrodomésticos.

«Queremos que qualquer pessoa possa encontrar na Conforama tudo o que precisa para equipar a sua casa, com produtos que seguem as tendências do momento e a um preço acessível», afirmou o diretor executivo da Conforama Iberia, Manuel Estévez. Na sua opinião, a capacidade de adaptação da empresa às necessidades dos consumidores e à evolução do setor permite-lhe oferecer «uma proposta versátil, pensada para cada momento e para cada tipo de casa».

Durante o evento, María Lo, vencedora do MasterChef 10 e embaixadora da Fagor Electrodoméstico, protagonizou uma «demonstração culinária» na qual mostrou as possibilidades das cozinhas e dos eletrodomésticos da Conforama para facilitar a preparação de receitas no dia a dia.

O encontro contou também com a presença da organizadora profissional María Gallay, fundadora da Associação de Organizadores Profissionais de Espanha (AOPE), que recomendou planear com antecedência, manter as superfícies desobstruídas e rever os enfeites já existentes antes de incorporar outros novos. Entre os seus conselhos, destacou a utilização de mesas extensíveis e móveis com arrumação, como sofás, pufes, canapés rebatíveis ou mesas de centro com espaço interior, para ganhar espaço e adaptar a casa à chegada de convidados.