Portugal deixou de estar sujeito ao procedimento especial do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, aplicado aos países com um nível “globalmente insatisfatório” de cumprimento das recomendações anticorrupção. A decisão foi tomada na sequência da avaliação dos progressos alcançados pelo país, que duplicou, desde março de 2025, o número de recomendações implementadas ou tratadas de forma satisfatória.

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De acordo com o Ministério da Justiça, “dez das 15 recomendações dirigidas a Portugal estão agora implementadas ou foram tratadas de forma satisfatória. As restantes cinco continuam parcialmente implementadas. Na avaliação anterior, realizada em março de 2025, apenas cinco recomendações tinham sido consideradas cumpridas ou satisfatoriamente tratadas.

A decisão resulta da apreciação do V Relatório Intercalar de Conformidade relativo a Portugal, no âmbito do IV Ciclo de Avaliação do GRECO, dedicado à prevenção da corrupção entre membros do Parlamento, juízes e procuradores. O documento foi apresentado e discutido na 104.ª reunião plenária do organismo, que decorreu entre 16 e 20 de novembro, em Estrasburgo. Portugal esteve representado pela Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) e pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC). O relatório do GRECO permanece, para já, confidencial.

O procedimento especial, previsto na Regra 32 do regulamento interno do GRECO, estava em vigor desde dezembro de 2017. Na altura, o primeiro relatório de conformidade concluiu que apenas uma das 15 recomendações formuladas pelo Conselho da Europa tinha sido tratada de forma satisfatória, levando o organismo a classificar o cumprimento português como globalmente insatisfatório.

A evolução foi gradual. Em 2023, todas as recomendações passaram a estar parcialmente implementadas e, em março de 2025, cinco já tinham sido consideradas implementadas ou satisfatoriamente tratadas.

“Quando apresentámos a Agenda Anticorrupção, assumimos um compromisso: passar das intenções à concretização. Portugal estava sujeito a este procedimento especial desde 2017. Este reconhecimento internacional dos progressos alcançados por Portugal é um importante sinal de confiança no caminho que estamos a percorrer. Sabemos que a confiança dos cidadãos nas instituições não se decreta. Constrói-se com medidas concretas, com resultados e com a capacidade de trabalharmos em conjunto. É o que o Governo tem vindo a fazer, em articulação com o Parlamento, as magistraturas e as demais entidades envolvidas”, afirma a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

Apesar desta decisão, o processo de cumprimento das recomendações ainda não está concluído. As cinco recomendações que permanecem parcialmente implementadas continuam a exigir medidas por parte das autoridades portuguesas. O Ministério da Justiça destaca, neste contexto, que a aprovação das propostas legislativas apresentadas pelo Governo no âmbito da reforma da jurisdição administrativa e fiscal, já aprovadas na generalidade no Parlamento, será importante para concretizar as recomendações ainda pendentes.

Durante a reunião plenária, a Presidência e o Secretariado do GRECO manifestaram uma apreciação muito positiva dos esforços desenvolvidos pelas autoridades nacionais no reforço dos mecanismos de prevenção da corrupção e da integridade institucional. O organismo assinalou ainda a possibilidade de, no próximo relatório de conformidade, Portugal alcançar um nível globalmente satisfatório de cumprimento das recomendações, permitindo encerrar o procedimento de acompanhamento.

Criado em 1999 pelo Conselho da Europa, o GRECO acompanha o cumprimento das normas anticorrupção pelos Estados-membros através de ciclos de avaliação e de procedimentos de conformidade que verificam a aplicação das recomendações dirigidas a cada país.