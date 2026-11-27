⚡ ECO Fast O Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados aprovou o orçamento para 2027, mas criticou a falta de rigor das previsões e a ausência de medidas para compensar perdas de receita.

O parecer aponta receitas de 14,8 milhões de euros e despesas de 21,8 milhões, com recurso a 7,01 milhões de saldos acumulados. As quotas representam 84% das receitas correntes.

O órgão pede maior transparência e novas fontes de financiamento, enquanto o Conselho Geral defende que as reservas servirão para investimentos estruturantes e para reduzir o défice.

O Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados (OA) aprovou o orçamento para 2027, mas critica a falta de rigor das previsões financeiras, a apresentação dos défices e a ausência de medidas para compensar a perda de receitas decorrente das alterações estatutárias. No parecer, aprovado a 23 de novembro, o órgão de fiscalização deixa várias reservas à gestão financeira da instituição.

Uma das críticas mais relevantes prende-se com a credibilidade das previsões financeiras. Depois de analisar a execução entre 2023 e junho de 2026 e compará-la com os orçamentos apresentados para os mesmos exercícios, o Conselho Fiscal, liderado por Pedro Madeira de Brito, conclui que a previsão de receitas e despesas “não tem aderência ao que realmente é executado”.

Os números ajudam a perceber. Em 2023, a Ordem previa um défice de exploração de cerca de 473 mil euros, mas acabou por registar um excedente de 1,26 milhões. Em 2024, o orçamento apontava para um défice de 2,36 milhões, mas a execução terminou praticamente equilibrada, com um resultado positivo de cerca de 28 mil euros. Já em 2025, a previsão era de um défice de 2,26 milhões, mas o resultado efetivo foi novamente positivo, em aproximadamente 432 mil euros.

Para o Conselho Fiscal, esta divergência não pode continuar a ser ignorada. “Esta prática fragiliza a credibilidade do orçamento enquanto instrumento de planeamento”, alerta, defendendo que as previsões devem ser revistas à luz dos resultados efetivamente alcançados. O órgão recomenda ainda que “os desvios sejam explicados, distinguindo o que resulta de receitas superiores às previstas, despesas inferiores ou atividades que acabaram por não ser concretizadas”.

Sete milhões de euros em reservas não eliminam o défice

Outra das principais reservas diz respeito à utilização de saldos acumulados de exercícios anteriores para financiar o orçamento de 2027. A proposta prevê receitas de cerca de 14,8 milhões de euros e despesas de 21,8 milhões, o que representa um saldo negativo de aproximadamente sete milhões de euros.

Desse montante, cerca de 2,4 milhões correspondem ao défice de exploração e 4,6 milhões a necessidades de financiamento de investimento. Para cobrir estas necessidades, o Conselho Geral prevê recorrer a 7,01 milhões de euros de saldos de tesouraria acumulados.

O Conselho Fiscal faz questão de distinguir a existência de dinheiro disponível do equilíbrio efetivo das contas. “A utilização de saldos de tesouraria de exercícios anteriores não constitui um rendimento do exercício nem elimina o resultado de exploração negativo”, sublinha.

Por isso, considera que a existência de reservas não demonstra, por si só, o cumprimento do princípio de equilíbrio e sustentabilidade financeira. Exige que o orçamento apresente separadamente o resultado da exploração e as necessidades de financiamento, acompanhados de um mapa que permita perceber a origem dos valores, a disponibilidade efetiva dos saldos e o dinheiro que continuará disponível depois da sua utilização.

O órgão de fiscalização quer, assim, que os advogados consigam perceber quanto custa efetivamente o funcionamento da Ordem e quanto do dinheiro acumulado está a ser utilizado para financiar as atividades e os investimentos. Defende também que os gastos correntes passem a ser cobertos pelas receitas do próprio exercício, reduzindo a dependência das reservas.

Perda de receitas sem novas fontes de financiamento

As preocupações não se ficam pela apresentação dos défices. O Conselho Fiscal chama também a atenção para a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, sobretudo depois das alterações estatutárias que retiraram à Ordem algumas fontes de receita.

Em concreto, identifica a perda de rendimentos associados à inscrição de novos advogados e a eliminação das receitas provenientes das sociedades de advogados. E deixa uma crítica direta à proposta apresentada pelo Conselho Geral: “não se vislumbram, no orçamento, medidas de diversificação ou reforço de fontes de financiamento”.

O alerta é particularmente relevante num orçamento em que as quotas representam 84% das receitas correntes, com uma previsão de 12,43 milhões de euros para 2027. O Conselho Fiscal considera fundamental que sejam delineadas alternativas para garantir a sustentabilidade financeira da instituição, em vez de manter uma dependência tão elevada das contribuições dos advogados.

Também os investimentos merecem reservas. A aquisição da nova sede do Conselho Regional do Porto representa cerca de 3,89 milhões de euros, mais 1,39 milhões do que os 2,5 milhões inicialmente previstos no orçamento de 2026. O Conselho Fiscal admite a utilização de reservas para investimentos desta natureza, mas exige que estejam enquadrados num plano plurianual aprovado, com fundamentação económico-financeira e avaliação da sustentabilidade.

Massano defende redução do défice e investimentos

Na reação ao parecer, o Conselho Geral, liderado pelo bastonário João Massano, regista “com satisfação o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal”, reconhecendo igualmente a importância das recomendações relativas ao reforço da transparência e da informação financeira disponibilizada aos advogados.

O bastonário procura, contudo, enquadrar as reservas no percurso de recuperação financeira desenvolvido desde o início do mandato. Destaca que o défice corrente previsto para 2027 é de cerca de 2,4 milhões de euros, abaixo dos 3,4 milhões estimados para 2026, o que representa uma redução superior a um milhão de euros.

Esta evolução, sustenta o Conselho Geral, demonstra “um esforço efetivo de aproximação entre os gastos correntes e os rendimentos gerados no próprio exercício”. A recuperação de quotas em atraso, a melhoria dos mecanismos de cobrança e uma gestão mais rigorosa da despesa são algumas das medidas apontadas para corrigir os desequilíbrios.

Quanto à utilização de reservas, Massano rejeita que esteja em causa “qualquer mecanismo de ocultação de resultados” ou uma forma de apresentar artificialmente um orçamento equilibrado. Defende que se trata de utilizar recursos acumulados ao longo dos anos para financiar projetos estruturantes, evitando o recurso ao endividamento e preservando a autonomia financeira da Ordem.

Entre os investimentos previstos estão a aquisição da sede do Conselho Regional do Porto, a modernização tecnológica, o desenvolvimento do novo SiNOA e a implementação de ferramentas de inteligência artificial de apoio aos advogados. O Conselho Geral considera que são “investimentos estruturantes, com benefícios que se projetam por muitos anos” e que não devem ser confundidos com despesas correntes de funcionamento.

As comemorações do Centenário da Ordem, fundada a 12 de junho de 1926, são outra das justificações apresentadas para os encargos previstos em 2027.

O executivo invoca ainda uma observação do próprio Conselho Fiscal: os défices inscritos nos orçamentos anteriores não tiveram correspondência na execução efetiva, tendo os resultados reais sido “significativamente mais favoráveis” do que as previsões iniciais. Uma explicação que, porém, não afasta a crítica central do órgão de fiscalização: a necessidade de orçamentos mais realistas, maior transparência na utilização das reservas e novas fontes de financiamento para garantir a sustentabilidade da Ordem.