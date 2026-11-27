A Ibersol, que explora as marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Pret A Manger e Pans & Company, reportou esta sexta-feira lucros de 8,2 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano. A empresa liderada por Alberto Teixeira viu o resultado líquido descer 29,91% em comparação com o mesmo período de 2025.

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Em causa está um comportamento mais contido dos consumidores nos restaurantes, ainda que os balcões dos aeroportos tenham mantido a performance positiva. Ainda assim, o volume de negócios aumentou 4,9%, em termos homólogos, para 414,2 milhões de euros, segundo o relatório financeiro publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Não obstante o desempenho positivo no acumulado do ano, observou-se uma tendência de moderação no ritmo da procura na segunda metade do terceiro trimestre. Esta evolução foi particularmente visível nas operações de retalho tradicional – que englobam os segmentos de “restaurantes” e “counters” – refletindo um contexto de consumo mais cauteloso face ao dinamismo mantido nas concessões”, explica a empresa, no documento divulgado pela CMVM.

Por outro lado, o segmento de concessões e catering apresentou um crescimento, face ao mesmos nove meses de 2025, de 2,3%, e regisou o melhor desempenho Like-for-Like (LfL ou comparável) do grupo Ibersol, com uma variação de 11,1%. “O aumento do tráfego nos aeroportos, sobretudo nos de Espanha, onde a variação no período acumulado a setembro foi superior a 4%, contribuiu positivamente para este desempenho, tal como o crescimento de vendas de dois dígitos no negócio de catering em Portuga”, detalha a Ibersol.

Para o crescimento da faturação contribuíram diversos fatores, nomeadamente: um crescimento LfL de 4,1, a inclusão de dez restaurantes KFC da Galiza (+1,6%), a expansão dos últimos 12 meses (+2,6%) e as alterações provocadas pelo fim da concessão antiga de Barcelona, em maio, e o início da nova concessão (-3,3%), de acordo com a informação transmitida pela Ibersol.

EBITDA e dívida aumentam, mas investimento desce

O EBITDA (lucro operacional) nos primeiros nove meses do ano atingiu os 99,8 milhões de euros, em linha com o ano anterior. Por sua vez, a dívida líquida (incluindo as responsabilidades com locação) aumentou para 385,2 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 217,9 milhões de euros face ao valor em dívida no final de 2025, dos quais 457,7 milhões correspondem às responsabilidades com locações, sendo que 226 milhões de euros dizem respeito aos novos contratos de locação do Aeroporto de Barcelona.

Por outro lado, o capex (investimento) desceu de 23,5 milhões de euros para 20,9 milhões de euros, tendo sido alocado a expansão (8,7 milhões para novos restaurantes), remodelações em Portugal, Angola e Espanha (6,1 milhões) e outros. “Pela aquisição dos restaurantes KFC da Galiza, foram incorporados ativos fixos tangíveis e intangíveis no montante de 6,7 milhões de euros”, lê-se no relatório.

(Notícia atualizada com mais informação às 17h41)