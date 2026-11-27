Quem pedir a reforma antecipada no próximo ano vai ficar sujeito a um corte de 18,04% pelo fator de sustentabilidade, segundo os cálculos feitos pelo ECO com base nos dados da esperança média de vida divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este ano, a penalização foi de 17,63%.

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O fator de sustentabilidade é calculado, por lei, com base no rácio entre a esperança média de vida aos 65 anos em 2000 (16,63 anos) e a esperança média de vida no ano anterior ao início da pensão, isto é, 2026 para quem se reformar no próximo ano.

Ora, o INE divulgou esta sexta-feira a estimativa provisória da esperança média de vida aos 65 anos para o triénio terminado este ano: subiu para 20,29 anos. Tal significa, segundo as contas do ECO, que o corte a aplicar às pensões antecipadas será de 18,04% a partir de janeiro.

Importar alertar, contudo, que quem decidir antecipar a pensão não sofre apenas este corte. A generalidade das pensões antecipadas sofre ainda uma penalização de 0,5% por cada mês antecipado face à idade legal da reforma.

Por outro lado, há quem escape a estes cortes. Excluídos de ambas essas penalizações estão os portugueses que peçam a antecipação da reforma aos 60 anos de idade, tendo pelo menos 48 de descontos, ou que o peçam aos 60 anos, se contarem com 46 anos de contribuições e se tiverem iniciado a sua carreira aos 16 anos ou em idade inferior. O mesmo é aplicado aos portugueses de profissionais consideradas de desgaste rápido.

Já se os portugueses pedirem reforma antecipada aos 60 anos com 40 de descontos, ficam isentos do fator de sustentabilidade, mas são alvo do corte de 0,5% por cada mês antecipado face à idade da reforma.

O relatório entregue em agosto pelos peritos que estiveram a estudar a sustentabilidade da Segurança Social veio alertar que a penalização por antecipação da reforma está atualmente “desajustada”. Se for “bem calibrada”, nem seria preciso aplicar o fator de sustentabilidade, apontaram os especialistas. O Governo não tem dado, porém, sinais de querer avançar nesse sentido, pelo menos, nesta legislatura.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE permitem também calcular a idade da reforma que irá vigorar em 2028: 67 anos.