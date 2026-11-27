A Sovena está em conversações com empresários angolanos para uma potencial aquisição de terrenos agrícolas e cultivo de oleaginosas para “alimentar” a sua fábrica da Fula em Luanda. “Estamos neste momento em conversas com autoridades locais e com possíveis parceiros. Irmos para um projeto destes individualmente não seria a melhor solução”, conta Jorge de Melo ao ECO/Local Online.

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A intenção de investir em terras já tinha sido avançada ao ECO numa entrevista em 2024, mas sem resultados práticos. Agora, o CEO da Sovena já tem identificada as colheitas ideais, soja ou girassol, e o local, Malanje. O plano de investimento passa por avançar “espaçado no tempo e mil hectares de cada vez, para experimentar”.

Do ponto de vista da produtividade dos solos, “Angola tem condições para girassol, que é importante para nós, ou para soja”, sintetiza.

“Em Angola temos uma marca relevante naquele mercado, Fula, vendemos essencialmente óleo de soja embalado”, explica. A fábrica de embalamento derivou da “decisão do Governo angolano de substituir importações por produção local. No que é o restante da cadeia de valor, a extração e refinação, existiram investimentos importantes em Angola nessa fileira e nós, neste momento, estamos a trabalhar com alguns desses operadores na compra do óleo bruto, a granel, e depois embalamos”.

A Sovena tenciona “continuar a olhar para o mercado [angolano] como mercado com potencial interessante, tem muita gente, está a crescer a população, que tem necessidades alimentares relevantes”. Assim, além do investimento industrial, estão a olhar “para a parte agrícola”.