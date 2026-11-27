A campanha de Natal de 2026 já nos deixou alguns dos anúncios televisivos mais comentados dos últimos anos, numa época em que as marcas combinam emoção, humor e nostalgia para criar uma ligação com os espectadores.

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O anúncio da Lotaria de Natal, «Corazonada», apresentado no passado dia 6 de novembro na Real Casa da Moeda, conta, em cinco minutos, a história de Edu, um jovem que está a recuperar de um transplante. Um pressentimento leva-o a comprar um décimo que também uma mulher procura, pois era o número que partilhava com o seu irmão falecido. Edu propõe-lhe que o partilhem. Rodado em Santander e com o lema «Partilhar dá-nos vida», o anúncio é uma homenagem aos dadores de órgãos e aos serviços de saúde públicos.

Num tom humorístico, a La Gula del Norte estreou «Gulería, Gulería», uma campanha criada pela Havas Espanha na qual o diretor de marketing da marca desafia David Bisbal a transformar a sua «Bulería» numa canção de Natal para depois da refeição. O anúncio dá continuidade à linha iniciada no ano passado com «Pedroche, póntelo» e já se posicionou entre os anúncios mais originais desta época.

A nostalgia é o eixo central da campanha da Vips, que recria o famoso anúncio de bombons protagonizado por Isabel Preysler em 1999. Agora é a sua filha, Tamara Falcó, quem preside a uma elegante receção na qual os convidados se rendem às novas panquecas recheadas da marca, sob a ideia de que o bom gosto se herda.

A completar a lista está a IKEA, que continua na memória com «O melhor presente é estar presente», da McCann Madrid e realizado por Alauda Ruiz de Azúa. Nele, uma criança pede como presente a atenção plena dos pais, simbolizada por uma estante que tem de ser montada por, pelo menos, duas pessoas.

Carmen Fernández de Alarcón, recém-nomeada vice-presidente executiva da Havas em Espanha e cuja equipa criou a campanha da La Gula del Norte, afirma que «muitas coisas estão a mudar no mundo da publicidade e da televisão, mas o Natal demonstra que o esforço criativo e a aposta em personagens reconhecíveis continuam a funcionar muito bem». Na sua opinião, «os anúncios de Natal mantêm intacta a sua capacidade de emocionar e de criar uma ligação real entre as marcas e as pessoas, e isso é algo que nenhum formato conseguiu substituir».