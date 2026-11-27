Num contexto internacional marcado pela crescente pressão geopolítica, a sustentabilidade, a segurança energética e a resiliência económica assumem uma nova dimensão estratégica. Que desafios se colocam à Europa e que caminhos devem ser explorados?

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É neste contexto que o ECO e a PLMJ promovem a 6.ª edição do ESG Portugal Fórum, que terá lugar no próximo dia 9 de dezembro, a partir das 9h30, no Auditório da PLMJ, em Lisboa. Garanta já o seu lugar.

Ao longo de cinco edições, o ESG Portugal Fórum tem acompanhado a evolução da agenda da sustentabilidade, promovendo a reflexão e o debate entre responsáveis empresariais, especialistas e representantes de diferentes setores.

Nesta sexta edição, o encontro propõe uma reflexão sobre as escolhas estratégicas que se colocam à Europa, com especial enfoque na segurança das cadeias de abastecimento, na sustentabilidade das infraestruturas digitais e na transição energética.

Pedro Siza Vieira, Sócio da PLMJ e antigo Ministro da Economia, dará início à conferência com uma intervenção intitulada «Da Transição à Resiliência: As Escolhas da Europa em Matéria de Economia, Energia e Cadeias de Abastecimento numa Nova Era Geopolítica».

A sustentabilidade das infraestruturas digitais será o tema do primeiro painel de debate, que contará com a participação de Augusto Fragoso, Diretor-Geral de Informação e Inovação da ANACOM, Luis Pedro Duarte, Presidente da Portugal DC – Associação Portuguesa de Centros de Dados, e Rita de Sousa Costa, Associada Sénior da PLMJ. A moderação estará a cargo de Pedro Lomba, Sócio da área de Tecnologia, Media e Telecomunicações da PLMJ.

A transição energética sob pressão geopolítica estará em destaque no segundo painel, que contará com a participação de João Marques Mendes, Sócio da área de Energia da PLMJ, Marta Saldanha, Membro da Direção do IPCG – Instituto Português de Corporate Governance, e Rita Romão, Associada Coordenadora da PLMJ. A moderação estará também a cargo de João Marques Mendes.

Numa altura em que sustentabilidade, segurança e resiliência estão cada vez mais interligadas, a 6.ª edição do ESG Portugal Fórum pretende promover o diálogo sobre os desafios que se colocam à economia europeia e os caminhos para o futuro.

A participação na conferência é gratuita, mediante inscrição e sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.