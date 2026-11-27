As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, desceram esta sexta-feira a três e a seis meses e subiram a 12 meses em relação a quinta-feira.

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A taxa Euribor a seis meses recuou para 3,063% , menos 0,011 pontos percentuais do que na quinta-feira.

, menos 0,011 pontos percentuais do que na quinta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 3,341%, mais 0,013 pontos que na véspera.

mais 0,013 pontos que na véspera. Em sentido contrário, a Euribor a três meses cedeu para em 2,791%, menos 0,020 pontos.

A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada no prazo mais curto, a avançar no intermédio e a descer no mais longo.

A média mensal da Euribor em outubro manteve-se em 2,635% a três meses e subiu 0,053 pontos para 2,975% a seis meses.

Já a média da Euribor a 12 meses desceu 0,008 pontos para 3,239% em outubro.

Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras em 28 de outubro, e, segundo o mercado, adiou a sua subida para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.

Em 10 de setembro, o BCE subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.