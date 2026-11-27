O debate a quatro de quinta-feira terminou num empate técnico entre Alberto Núñez Feijóo (PP) e Ada Colau (Frente Ampla), de acordo com a análise publicada hoje pela RepIndex.ai. Feijóo obteve 62 pontos em 100 e Colau, 61; Pedro Sánchez (PSOE) ficou em terceiro lugar com 58 e Santiago Abascal (Vox), em quarto com 52. O RepIndex repetiu o cálculo 3 000 vezes, variando os cenários: Feijóo fica em primeiro lugar em 56 % dos casos e Colau em 36 %. Por blocos, Sánchez e Colau contra Feijóo e Abascal, também se verifica um empate.

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Feijóo destaca-se na secção mais importante, o programa: foi quem apresentou mais propostas (45) e o mais fiável com os dados, embora tenha deixado por responder cinco das seis perguntas que recebeu. Colau iguala-o com a melhor nota na forma de comunicar e no rigor das respostas, com menos propostas (18), mas as mais bem avaliadas em testes cegos. Sánchez é quem se mostra mais concreto em termos de números e prazos, mas dedicou 25 das suas 42 ideias a defender a sua gestão. Abascal destaca-se na abertura e no minuto final; as suas ideias são as menos concretas, foi quem lançou mais críticas (17) e deixou sem resposta duas das quatro perguntas.

Das 196 afirmações verificadas com fontes oficiais, 34 revelam-se enganosas ou falsas: 12 de Abascal, 11 de Sánchez, 7 de Feijóo e 4 de Colau. Apenas duas são falsas. Uma é de Sánchez: que o PP foi condenado como organização criminosa, quando as sentenças lhe atribuem responsabilidade civil. A outra é de Colau: que apenas 0,1 % dos estrangeiros cometeram crimes no ano passado, quando a taxa oficial de condenados é de 1,5 %.

Sánchez (101 ataques) e Feijóo (98) foram os mais combativos, e o confronto mais repetido foi o de Feijóo contra Sánchez, com 72. Sánchez não atacou Colau nem uma única vez; ela, por sua vez, atacou-o em oito ocasiões, quase todas relacionadas com a habitação. A surpresa está nas ideias: Colau coincide com Feijóo tanto quanto com Sánchez, e há 15 pontos em que três ou os quatro candidatos estão de acordo, como aumentar o salário mínimo ou investir mais na rede ferroviária.

O especial reconstrói a sequência completa do momento mais comentado da noite, comparando duas gravações independentes. Colau classificou a expressão como machista no estúdio e Feijóo negou essa interpretação. O «retiro o que disse» não foi proferido durante o debate: Feijóo disse-o depois, perante a imprensa.

«Um debate costuma ser avaliado com base em quem ficou com a manchete. Nós avaliamos o que fica quando as câmaras se apagam: o que cada um propôs, se era verdade e se respondeu ao que lhe foi perguntado. E publicamos tudo, dados e método, para que qualquer pessoa possa refazer a análise», explicou Carlota Turci, cofundadora da RepIndex.ai.

A análise foi realizada com inteligência artificial a partir da gravação na íntegra. Dois avaliadores independentes atribuem uma pontuação a cada ideia de forma cega, sem saber quem a proferiu; os números são contrastados apenas com fontes oficiais, e os pesos e as regras de desempate foram definidos doze horas antes do debate. Não se trata de uma sondagem nem mede a intenção de voto, e não foi encomendada nem paga por nenhum partido.